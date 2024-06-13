上海台北雙城探路 鍾曉敏再提自拍印象好、蔣萬安重申雙城好兩岸好

上海市台辦主任鍾曉敏（中），被認為是今年台北上海雙城論壇的先遣部隊，今天上午9點鍾曉敏率上海市訪問團赴台北市政府拜會台北市長蔣萬安，我方安全人員大陣仗維安。(記者林俊良／攝影)

台北上海雙城論壇將在7月底或8月底舉辦，上海市台辦主任鍾曉敏今(13)上午9點多赴北市府拜會台北市長蔣萬安，會談時間約30分鐘，儘管拜會不公開，不過場內不時傳出笑聲。北市府發言人殷瑋轉述拜會過程，氣氛相當融洽。鍾曉敏更主動提及去年雙城論壇，蔣萬安邀上海市長龔正自拍、還有到豫園跟民眾互動，都讓對岸民眾留下深刻印象。

蔣萬安也在拜會中重申，雙城論壇是行之有年的機制，14年下來簽署45項MOU，其中去年簽署的羽球 交流，今年7月，北市大校長會親自帶隊，與對岸跟上海體大交流，實現MOU實質內容，推動更多上海台北之間雙城的交流。

蔣萬安也提到雙城之外，包括台北燈節、國際龍舟賽等交流，都是雙方好的交流及具體開展，最重要是延續去年已經建立的基調「雙城好、兩岸好，推動實質交流。」

殷瑋表示，這次上海台辦主任鍾曉敏一行人拜會事長蔣萬安，氣氛相當融洽，蔣市長則是代表市府歡迎上海團一行人，也向上海團致謝去年台北上海雙城論壇在上海舉辦，種種安排都還記憶猶新，包括去長寧看社區設施、老港看生態基地，環保也用新穎的方式進行等種種。

上海台辦主任鍾曉敏則在會中提到，去年蔣萬安到上海時，跟龔正市長自拍還有到豫園去與民眾互動，還有騎自行車、打籃球等，讓雙方之間互動讓兩岸民眾留下深刻印象。

由於接下來雙城論壇舉辦在即，蔣萬安也在拜會中提到去年簽署的3項MOU之一的羽毛球交流，今年7月北市大校長也會親自帶隊，與對岸跟上海體大交流，實現MOU實質內容，推動更多上海台北之間雙城的交流。