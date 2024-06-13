陸男闖淡水河 台國安第一時間開會 陸指個人行為

海巡署長張忠龍對於中國男子駕船直闖淡水河一事，要檢討的是沒有做好相關的通報，沒有做好垂直、橫向的通報，才會造成問題。(記者黃義書／攝影 )

阮姓大陸男子9日駕駛動力小艇橫跨台灣海峽，直到淡水渡船頭才被扣押。國安局長蔡明彥證實，事發後第一時間，就由國安會秘書長吳釗燮主持跨部會協調會議，目前此案有兩種可能，一是配合中共灰色地帶操作，有組織有企畫，成為試探台灣的個案之一；二是確實如當事人所述，是嚮往台灣自由投奔而來。他也強調，相關事實仍待檢方調查。

大陸國台辦發言人陳斌華表示，這純屬阮姓男子的個人行為，民進黨 當局沒有必要「草木皆兵」，煞有介事地進行政治操弄。

陳斌華說，該男子回到大陸後，大陸將會依照相關規定，對他進行處罰。

民進黨立委陳冠廷昨天在外交及國防委員會詢問說，韓國情報部門會針對從北韓 投奔而來的「脫北者」進行背景調查，以確定投誠是真是假；國安局對於宣稱投奔自由人士，有無相關查核機制？是否掌握這些人背景及動機？

蔡明彥表示，從去年到現在，大陸人士偷渡來台約有十數起案例，這些人都會提到想要投奔自由的想法，也會說明如何透過水上載具到台灣。但陳述的內容非常相近，所以不能排除背後有組織、系統性的規畫。國安局會根據他們攜帶的手機，拼湊出數位足跡，再比對是否與當事人的說詞吻合。

大陸籍阮姓男子開快艇 闖淡水河，究竟是阮在撞船後請路人報案、被撞客輪業者報案或安檢所鎖定抓人？逮捕狀況出現三種版本。海巡署長張忠龍昨天表示，海巡人員全程監控，誤判快艇為一般漁船，快艇與客輪擦撞後，接獲客輪船長報案，待快艇靠岸後登船安檢，這是正常作業，「真相只有一個」。

行政院長卓榮泰昨表示，有感覺到台灣人對入侵事件憂心，政府有責任減少人民憂心，希望海巡署不氣餒，要向社會明確說明，責任要清楚，處事要明快，政府也會檢討國安設備、人員等防範措施，一定要改善。

張忠龍說，八里安檢所派遣備勤人力全程監控，因同仁誤判，把快艇當成一般內河道航行釣魚船、海釣船或漁船，研判航行後會泊靠，雖全程監控，但未通報海巡隊確認及攔捕，這是疏失，確實要檢討。