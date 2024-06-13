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台籲WTO機制解決 陸：ECFA只能九二共識基礎協商

特派記者陳政錄／連線13日電
大陸國台辦發言人陳斌華12日主持例行記者會。(記者陳政錄／攝影)
大陸國台辦發言人陳斌華12日主持例行記者會。(記者陳政錄／攝影)

大陸日前宣布中止ECFA下給予台灣134項貨品優惠關稅，本月15日生效，面對陸委會喊話對岸透過WTO機制解決，大陸國台辦發言人陳斌華表示，賴清德當局目的是將台灣問題國際化，包藏的是台獨禍心。他強調，大陸方面的態度很明確，「此路不通」，與ECFA有關的任何問題，只能在「九二共識」基礎上由兩岸協商解決。

陳斌華昨天在例行記者會上指出，「九二共識」是兩岸協商的政治基礎，包括ECFA在內的23項兩岸協議都是在「九二共識」共同政治基礎上簽署的。

陳斌華說，世界貿易組織(WTO)的基本原則為非歧視原則，但考慮到兩岸都是一家人，為使兩岸同胞特別是台灣同胞率先享受到ECFA利益，我們同意在台當局還限制大陸兩千多種農工產品輸入的非正常、歧視狀況下，同時推進正常化、自由化進程，先實施早期收穫計畫。

陳斌華反問，如果一切本著世貿組織規則，怎麼可能有這項對台單方讓利的好協議？

陳斌華並提到，依照WTO規則，台灣應解除對大陸相關貿易限制。但民進黨當局至今仍對大陸採取歧視性貿易政策，仍單方面限制大陸2500多項產品輸入。

陳斌華稱，「他們是兩岸貿易的麻煩製造者，也是導致ECFA早收商品關稅減免一再被中止的始作俑者」；「如果賴清德當局罔顧民意，製造更多問題，我們支持相關部門依據相關規定研究採取進一步措施」。

兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆昨日出席「2024浙江台灣合作周」開幕式時則表示，從兩岸產業合作的觀點來看，ECFA是很好的協議，希望能繼續執行。

歧視 WTO 賴清德

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