耶魯學者倡和平推：兩岸領導人須互相了解
兩岸情勢如何能夠邁向和平？耶魯大學國際領導中心創始主任艾瑪提醒台灣，必須努力阻止戰爭發生，包括強化社會凝聚力等。她指出，兩岸若想在「和平推」的概念下走向和平，關鍵在於賴清德總統與中國國家主席習近平必須了解彼此的立場和利益。
龍應台文化基金會昨邀請前駐伊拉克美軍政治顧問、前北約駐阿富汗國際安全部隊顧問艾瑪・思蓋（Emma Sky），以「被動不能帶來和平」為題發表演講。她提出「和平推」（peace game）的想法，期盼兩岸都能付出更多努力來做和平推演，而非一味進行兵推（war game）。
在被問及兩岸如何邁向和平時，艾瑪指出，和平推是一種合作的形式，與其讓敵對的雙方模擬「零和」的兵推，應該盡可能去尋找雙方可以合作的目標。她認為，這可以從民間的互動開始，一路建立政府與政府之間的交流。
在和平推的框架下，她認為，清楚了解彼此的立場和利益是至關重要的，這也是賴總統和習近平若想展開和平推的關鍵。艾瑪也指出，現在的國際社會也都盡力在降低風險。
艾瑪提醒台灣，必須認識到自己的不足和脆弱之處，當台灣有超過9成的能源仰賴進口、三分之二的食物仰賴進口，台灣必須去面對這些問題。
艾瑪也特別點出，台灣社會逐漸邁向兩極化，有些人偏向中國大陸，有些人則不，台灣必須更進一步強化社會凝聚力（social cohesion）。她強調，民主不是只有選舉而已，台灣以民主自豪，而民主正是想法（ideas）的市場，社會在民主體制下進行辯論，讓最好的主意脫穎而出，但如果這樣的情況沒有發生，台灣要更努力讓民主變好。
艾瑪・思蓋（Emma Sky）曾任駐伊拉克美軍政治顧問、北約駐阿富汗國際安全部隊顧問等職位，眼睜睜見識過戰爭的慘酷與無情，深知避戰的重要性。她近期受邀訪問台灣，大力宣揚和平的理念，無疑希望兩岸能夠展現出大智慧，在情勢惡化前懸崖勒馬。
然而，兩岸關係遠比她想像中的複雜，不只是戰與不戰的選擇，更牽扯國家認同、兩岸人民的身分定位，如今在後冷戰時期，更成為美中競逐中不可忽視的一環，形成複雜的三角關係。而兩岸關係在台灣，更有其文化性、哲學性和社會性的影響力，以及破壞力。
艾瑪自己都坦言，她沒有意識到，台灣社會竟因兩岸問題變得如此兩極，這恐怕是她訪台前始料未及。艾瑪在訪問台灣前，曾造訪北京，但她直言，自己沒有發現對岸民眾對台灣的敵意，「他們腦中沒有一直想著台灣、台灣。」反而是台灣人民，似乎遠比對岸更關心兩岸的未來。
兩岸關係影響著台灣人對自己的認知、投票意向，甚至操弄著台灣人的情感、好惡，但台灣至今仍沒有試圖去面對社會的分裂，更甭提達成和解。這也是為什麼艾瑪對此感到憂心。她強調，民主不是只有選舉而已，而是要透過民主的體制去討論出最好的解方。她認為，只有坦然面對問題，才有辦法保護自己。
或許，艾瑪想說的是，尋求和平的步驟，不只是政策的改變，而是要做好準備—不只是決策上的、經濟上的、環境上的，還有心理層面上的。假如台灣社會自身都沒辦法達成共識，又如何與中國大陸達成任何共識呢？
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