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雙城論壇先遣 上海台辦主任訪台 北市長蔣萬安接見

記者林麗玉、邱書昱／台北13日電
上海市台辦主任鍾曉敏（中）此行被認為是今年台北上海雙城論壇的先遣部隊，她也是2020年後首位訪台的上海市台辦主任。(記者曾學仁／攝影)
上海市台辦主任鍾曉敏（中）此行被認為是今年台北上海雙城論壇的先遣部隊，她也是2020年後首位訪台的上海市台辦主任。(記者曾學仁／攝影)

大陸影星胡歌昨赴台與影迷交流，上海市台辦主任鍾曉敏也同行，被認為是今年台北上海雙城論壇的先遣部隊，台北市長蔣萬安13日上午9時將在市府接見鍾曉敏率領的上海市訪團。據了解，鍾曉敏預計在台待3天左右。

今年台北上海雙城論壇，預計7月下旬或8月下旬在台北市舉辦，上一次工作層級踩線團上月底離台，雙方各提的參訪點包括大巨蛋、台北表演藝術中心、流行音樂中心、廣慈園區、動物園、大稻埕等。

據了解，今年台北上海雙城論壇上海訪台的團務行程規畫，因兩岸氛圍更緊張，很多細節更難敲定。

藍營人士認為，這次上海先遣團訪台，陸委會沒有擋鍾曉敏，但接下來雙城論壇是否由上海市長龔正親訪，對岸恐要評估民進黨政府是否釋善意，不過北市府希望能維持過去的規格和層級。

「如果有機會，我要在雙城論壇交流過程中，跟台灣年輕創作者表態，我是一個既便宜又好用的演員，有好劇本一定要找我」，胡歌昨與兩岸青年影視創作者交流時，也特別提及雙城論壇。

國民黨議員秦慧珠表示，此次鍾曉敏訪台，為2020年新冠疫情後首次有上海台辦主任訪台。去年蔣萬安剛上任時舉辦台灣燈會，當時上海原要由鍾曉敏率團訪台，就遭陸委會降低層級，最後改由副主任李驍東率團。

胡歌 疫情 動物園

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