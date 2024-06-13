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「繁花」胡歌訪台 笑稱「我的鄉音有台灣音」

台灣新聞組／台北13日電
胡歌暌違6年，12日再度來台出席青年座談會。(記者李政龍／攝影)
胡歌暌違6年，12日再度來台出席青年座談會。(記者李政龍／攝影)

大陸知名男星、42歲「繁花」男主角胡歌12日旋風訪台，所到之處都吸引粉絲和媒體包圍，他下午出席「對話青年」座談會，面對很多媒體說他講的滬普口音有台灣口音，他回應「更開心表示不分彼此」。

促成胡歌來台成行的知情人士表示，雙方低調成事也是盼不要模糊焦點，也希望這場活動成為日後交流前例，重點是圓滿。「外界誤解低調交流，也應該說彼此會需要觀望。」知情人士透露，由於近年鮮少有大名氣的影視人員來台，能夠做到影視歸影視、政治歸政治，也是雙方不去踩到彼此底線，之所以低調也是憂心話題走偏。

本報系聯合報報導，胡歌在座談會上提到這已是他第3度來台灣，2003年人生第一部戲的時候曾訪台，他還說這次到台灣就是想求證一件事，「面對很多媒體採訪，說我講的滬普口音，有台灣口音，所以來這邊求證，我的鄉音有台灣音嗎」？主持人說有，他笑說：「我更開心表示不分彼此」。

胡歌說：「我之前來很多次台灣，這裡第一次來，覺得應該早點來看看。」會不會帶妻女來旅遊？他說：「當然啊，台灣那麼多美景美食。」他將於13日上午搭機返回上海。

台北中國時報報導，此次活動安排籌備僅1個月，在邀約單位台北市影音節目製作商業同業公會的聯繫後，共計約50名青年導演報名參加對談，其中包括來大陸和澳洲。其間，一度傳出胡歌申請訪台簽證未果，但在出發前一天拿到簽證。

台北市影音節目製作商業同業公會前高層表示，1993年公會首次組團訪問大陸，兩岸媒體曾稱「破冰之旅」，公會對兩岸文化交流有一定的功能，如海峽論壇，公會就是台灣的主辦方之一，影音公會是大陸官方承認的窗口之一，此次完全依照標準流程申請胡歌赴台。

台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝表示，胡歌訪台帶來的訊息是「大陸政府願意在政治以外做更軟的表態。」他表示，陸委會並沒有阻礙胡歌訪台，顯見兩岸政府都對此持開放的態度，這是胡歌此行最大的意義體現。業界更盼望今年金馬獎能看到更多重量級兩岸三地的影視人員參加。

陸委會則表示，政府支持兩岸健康有序交流，胡歌應邀訪台參加「對話青年」活動，是以短期專業交流事由提出專案申請，政府相關單位是依法令規定與權責，通案性提醒。有關媒體報導活動不能提到「上海」和「繁花」是空穴來風，陸委會無法評論。

胡歌暢談許久沒來的心情。(記者李政龍／攝影)
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