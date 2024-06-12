耶魯學者倡和平推：兩岸領導人須互相了解

耶魯大學國際領導中心創始主任艾瑪・思蓋(左)，以「被動不能帶來和平」為題發表演講。右為文化部前部長龍應台。(記者林澔一／攝影)

兩岸情勢如何能夠邁向和平？耶魯大學國際領導中心創始主任艾瑪提醒台灣，必須努力阻止戰爭發生，包括強化社會凝聚力等。她指出，兩岸若想在「和平推」的概念下走向和平，關鍵在於賴清德總統與中國國家主席習近平 必須了解彼此的立場和利益。

龍應台文化基金會昨邀請前駐伊拉克美軍政治顧問、前北約 駐阿富汗 國際安全部隊顧問艾瑪・思蓋（Emma Sky），以「被動不能帶來和平」為題發表演講。她提出「和平推」（peace game）的想法，期盼兩岸都能付出更多努力來做和平推演，而非一味進行兵推（war game）。

在被問及兩岸如何邁向和平時，艾瑪指出，和平推是一種合作的形式，與其讓敵對的雙方模擬「零和」的兵推，應該盡可能去尋找雙方可以合作的目標。她認為，這可以從民間的互動開始，一路建立政府與政府之間的交流。

在和平推的框架下，她認為，清楚了解彼此的立場和利益是至關重要的，這也是賴總統和習近平若想展開和平推的關鍵。艾瑪也指出，現在的國際社會也都盡力在降低風險。

艾瑪提醒台灣，必須認識到自己的不足和脆弱之處，當台灣有超過9成的能源仰賴進口、三分之二的食物仰賴進口，台灣必須去面對這些問題。

艾瑪也特別點出，台灣社會逐漸邁向兩極化，有些人偏向中國大陸，有些人則不，台灣必須更進一步強化社會凝聚力（social cohesion）。她強調，民主不是只有選舉而已，台灣以民主自豪，而民主正是想法（ideas）的市場，社會在民主體制下進行辯論，讓最好的主意脫穎而出，但如果這樣的情況沒有發生，台灣要更努力讓民主變好。

艾瑪・思蓋（Emma Sky）曾任駐伊拉克美軍政治顧問、北約駐阿富汗國際安全部隊顧問等職位，眼睜睜見識過戰爭的慘酷與無情，深知避戰的重要性。她近期受邀訪問台灣，大力宣揚和平的理念，無疑希望兩岸能夠展現出大智慧，在情勢惡化前懸崖勒馬。

然而，兩岸關係遠比她想像中的複雜，不只是戰與不戰的選擇，更牽扯國家認同、兩岸人民的身分定位，如今在後冷戰時期，更成為美中競逐中不可忽視的一環，形成複雜的三角關係。而兩岸關係在台灣，更有其文化性、哲學性和社會性的影響力，以及破壞力。

艾瑪自己都坦言，她沒有意識到，台灣社會竟因兩岸問題變得如此兩極，這恐怕是她訪台前始料未及。艾瑪在訪問台灣前，曾造訪北京，但她直言，自己沒有發現對岸民眾對台灣的敵意，「他們腦中沒有一直想著台灣、台灣。」反而是台灣人民，似乎遠比對岸更關心兩岸的未來。

兩岸關係影響著台灣人對自己的認知、投票意向，甚至操弄著台灣人的情感、好惡，但台灣至今仍沒有試圖去面對社會的分裂，更甭提達成和解。這也是為什麼艾瑪對此感到憂心。她強調，民主不是只有選舉而已，而是要透過民主的體制去討論出最好的解方。她認為，只有坦然面對問題，才有辦法保護自己。

或許，艾瑪想說的是，尋求和平的步驟，不只是政策的改變，而是要做好準備—不只是決策上的、經濟上的、環境上的，還有心理層面上的。假如台灣社會自身都沒辦法達成共識，又如何與中國大陸達成任何共識呢？