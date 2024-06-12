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台企聯、台協是對話窗口…鄭文燦喊兩岸共好 加台商三贏

記者廖士鋒／台北12日電

甫上任的海基會董事長鄭文燦首個公開行程就瞄準台商，不僅帶領台商參訪台南並設宴款待，還強調「台企聯、各地台協都是海基會的對話窗口」，希望在台灣主流民意共識下，「兩岸有更大的自信開放互動」。

海基會「大陸台商投資台灣」系列活動昨、今兩日在台南舉辦，據統計，此次活動有來自大陸各地台商協會超過120位台商參加。7日上任的鄭文燦昨晚接待與會台商，他致詞表示，歡迎台商回到娘家，兩岸要共好，應該要加上台商，才能達到「三贏」。

鄭文燦提到，中國大陸經營環境有很大變化，要讓台商在大陸合法投資企業該有的權益不能打折扣，台企聯、各地台協都是海基會的對話窗口。

針對兩岸關係，他引述賴清德總統就職演說表明，台方一貫的穩健立場與善意不變，也會積極採取開放交流政策。海基會是按照兩岸人民關係條例處理兩岸事務的唯一授權機構，凡是有助於兩岸和平、善意互動的事，海基會都會積極推動。

談到兩岸經濟情況，他指出中國大陸現在遇到很多轉型挑戰，有產能過剩、地方政府財政、消費回溫緩慢等問題，他繼而表示，賴總統要讓台灣成為「經濟日不落國」，因此大陸市場台方也非常重視，希望大陸台商的權益可以得到更大支持。

鄭文燦強調，一定會盡最大力量，讓好事往好的方向發展，讓陸客、陸生、陸配來到台灣可以得到更好照顧，此外，舉凡台商、台青、台幹、台生在大陸工作、居住、生活有需要幫忙，海基會服務觸角將持續擴大。

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