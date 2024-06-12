我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌赴台參加座談 規定不能提「上海」、「繁花」

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

赴海峽論壇 張麗善嘆：分享農業卻遭抹紅

記者陳雅玲／雲林12日電

兩岸交流平台「海峽論壇」6月15日將在廈門舉行，雲林縣、金門縣政府已向陸委會申請赴陸許可，外傳整團帶去申辦台灣居民居住證，雲林縣長張麗善昨回應表示，她還沒去就被抹黑、抹紅，羅織很多罪名，重申只是去開會分享雲林農業推廣經驗，海峽論壇行之多年，此時大家不參加，反而給賴清德總統祭出更多閉門羹，不是兩岸之福。

張麗善將參加海峽論壇，外傳大陸可能比照退役軍人赴陸參加黃埔校慶模式，整團帶去申辦台灣居民居住證，她昨受訪表示，居住證要在當地居住半年以上，要當事人主動提出，雖然福建省有祭出一些惠台政策，但她只是去開一個會，也沒有在那邊居住，希望外界不要羅織很多罪名。

張麗善表示，兩岸海峽論壇行之多年，可公開透明進行對話跟交流，在大陸求學、工作或經商的台灣人也希望中華民國給他們更多的支持。賴總統也希望對話跟交流，如果大家這時候不去參加海峽論壇，反而給賴總統祭出更多的閉門羹，這不是兩岸之福。

她強調，此行是帶著雲林的經驗去論壇表達在農業發展的成果，她也提出善意跟誠意，期待讓兩岸之間的緊張情勢更緩和，讓大家有充分的時間可溝通對話，主流民意不希望戰爭，和平是多數民眾期待，政府更應讓民眾安心在台灣寶島上生活，這才是國家要走的更正確方向，否則很多人在用抗中保台，她擔心走到最後變成抗中棄台。

中華民國 賴清德

上一則

台企聯、台協是對話窗口…鄭文燦喊兩岸共好 加台商三贏

下一則

補電力缺口 經長推協和電廠改建四接 環團批國門成彈靶

延伸閱讀

端午不立蛋 台屏東佳冬立800顆大西瓜 場面壯觀

端午不立蛋 台屏東佳冬立800顆大西瓜 場面壯觀
新聞評論／賴政府在抗中保台？還是抗中裂台？

新聞評論／賴政府在抗中保台？還是抗中裂台？
雲林、金門申請赴海峽論壇 陸委會重申不樂見

雲林、金門申請赴海峽論壇 陸委會重申不樂見
雲林男嬰心臟病轉診高雄 家人入住麥當勞叔叔之家減少奔波

雲林男嬰心臟病轉診高雄 家人入住麥當勞叔叔之家減少奔波

熱門新聞

藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。(本報系資料照)

明天端午節 5大民俗禁忌必知 1理由禁止壞壞

2024-06-09 12:55
輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

NVIDIA黃仁勳颳「仁來瘋」熱潮 紅到同事傻眼：在矽谷都不一定被認出

2024-06-05 06:59
萬華警分局。(記者翁至成／攝影

二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

2024-06-09 08:47

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下