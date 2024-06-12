新聞評論／陸艇直闖淡水 戳破賴清德國安神話

陸籍男子駕小艇直衝淡水渡船碼頭，聲稱要「投奔自由」，引起關注，海巡署挨批讓首都圈門戶洞開，11日海委會主委管碧玲(右)和陸委會主委邱垂正(左)在立法院備詢空檔交換意見。(記者曾吉松／攝影)

端節連假，一艘陸籍快艇 從福建寧德直奔淡水河口，衝進漁人碼頭。駕船男子聲稱要「投奔自由」，理由極老套，卻也創下多項紀錄。這是陸人偷渡首次叩門政經中樞，也是政府加強應處灰色地帶作戰以來，襲擾行動距離總統府最近的一次。這艘小紅艇，除KO國軍和海巡，也戳破賴總統上任以來以國安準備精實來安慰民眾的假象。

大陸軍警和民船侵擾台灣海岸，正逐漸常態化，不分時地、形態，愈靠愈近。上回侵擾距離最近的一次，是今年3月福建三漁船越過中線，到苗栗外海6浬處偷捕魚；三個月後，偷渡小紅艇竟更直奔淡水。兩次事件都是漁民通報，海巡人員才用雷達監控，並未趕赴現場驅離。上次理由是海象不佳，且福建漁船噸位大過台方；然而，這次海象不差且只是6噸小艇，海巡卻推稱不出航，是因「誤判為台方船隻」。更不可思議的是，當事人拜託路人代為報案，海巡才趕來扣船逮人。

小紅船事件是案發次日才被爆料，海巡署新聞稿照樣宣稱「全程掌握」，隻字不提漁民通報。偷渡船能闖過海軍層層防禦，進入第三作戰區的核心地帶，如此防務的嚴重疏漏，軍方沉默以對。國防部 長顧立雄甚至甩鍋，稱「平時是海巡負責」。他難道不知，這快艇須經軍方24浬外海、12到24浬領海鄰接區及雷達等多層監控，難道真如批評者所稱是個「軍盲部長」？

民眾不滿痛罵：國防部和海巡署「都是紙糊的嗎？」「國防部長才說未經許可進入12浬就行使自衛權，為何搞到直接登岸？」民眾對中共 襲擾行動深惡痛絕，但政府事前未掌握情況、事後又以虛言面對質疑的處理態度，更令人憤怒。試想，民眾假日遊港，突目睹中共快艇直接上岸，民眾能不驚懼？

說來諷刺，中共懲獨軍演大鳴大放，還不如一艘小紅艇振聾發聵。賴政府最近刻意淡化台海軍事緊張，甚至發布軍演時F16監控共機的照片，凸顯以眼還眼氣勢。但淡水是北部最重要軍事據點之一，多次軍事演習都假設共軍將攻擊此處；誰料，軍事據點竟如此輕易被對方達陣。端午節前，管碧玲聲稱國防部與海巡署對灰色地帶騷擾「都有因應」；未料，竟是一路開綠燈放行。

賴總統就職演說暴走，隨即又讓民眾看到國安團隊的鬆散演出。讓人憂慮的是，國安決策表現出一種「解離」現象，與現實認知脫節，政策及團隊作為極不協調。這類解離現象不勝枚舉，例如，金門翻船事件後，海巡執法力道減弱，幾不見強勢驅離，以致海上襲擾不斷。但顧立雄卻在兩岸緊張升高之際，宣布取消部隊正副主官不得同時離營的規定，又讓軍人出國旅遊可以自由行而免跟團。顧立雄故作高枕無憂狀，未料三天後就碰上「紅船來了」。網民酸問，小船長驅直入，「是否因部隊指揮體系跟著休假了？」

同樣矛盾的是，賴清德欽點的不分區立委沈伯洋，成天渲染社會遍布中共的在地協作者，更稱「第五縱隊」人數高達數十萬人。若對岸已嚴重滲透，為何國軍不必平時如戰時？更荒謬的是，沈伯洋推動成立作戰中心，監控第五縱隊，點名陸配台商是「高風險群」。恰巧海基會董事長鄭文燦也找媒體發聲，稱「陸配常被貼政治標籤，不應太快從政治定位，要從人道人本出發」。

沈伯洋、鄭文燦都是賴清德欽點，兩人對涉陸人士的態度卻有天壤之別，這凸顯賴總統習慣兩手策略。但是，國安議題豈容投機作戲，立場飄忽？一艘小紅船都攔不下來，卻奢談要監控數十萬第五縱隊，賴政府的恐嚇本事和行動能力也未免差太遠！