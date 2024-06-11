「台灣也是美國的核心利益」 鄧聿文分析3原因

中國旅美時政評論員鄧聿文認為，台灣是美國海外的核心利益。（美聯社）

中國一向對外聲稱，台灣問題是中國核心利益中的核心。中國旅美時政評論員鄧聿文則從台灣是世界民主體系的重要一環；在美國主導的半導體供應鏈 中，台灣處於關鍵一環，以及美圍中第一島鏈，台灣處關鍵位置等三個原因，推斷「中國不能失去台灣，美國同樣不能失去台灣」。

鄧聿文10日在美國之音發表題為「台灣也是美國的『核心利益』」一文指出，儘管華盛頓未曾公開宣示台灣是美國的核心利益，然而從台灣對美國的重要性以及一段時期的美台關係看，台灣理當是美國的核心利益，而且華盛頓有可能也是這麼看待的。

他從三個層面分析台灣為什麼是美國海外的核心利益：

1.台灣是世界民主體系的重要一環

文章指出，台灣是世界民主體系的重要一環，就兩岸關係而言，它證明了有著數千年專制歷史的中國大陸，其實也可以搞民主，而且是可以成功的。如果世界民主體系因北京武統台灣而動搖，必然會損及作為民主領頭羊的美國的利益。

2.在美國主導的半導體供應鏈中，台灣處於關鍵一環

鄧聿文表示，美國對中國的圍堵，現在看來，最讓北京感覺到「疼的」，是在高科技尤其半導體領域對中國採取的「小院高牆」政策，這其中的關鍵一環在台灣。沒有台灣的配合，美國在技術上要遏制中國，難度會比現在大太多，甚至可能不成功。

他認為，假如台積電 由北京控制，不但美國的科技圍堵會破功，北京也會用它來威嚇美國。台積電在面對北京攻台時，當然也可以自毀，但這依然會嚴重衝擊到美國的半導體產業，有鑒於此，美國必須防範台積電可能出現的意外。

3.美圍中第一島鏈，台灣處關鍵位置

鄧聿文稱，在考量美中的戰略對抗以及華盛頓對北京的圍堵時，不能缺少地緣政治這一視角。美國在西太平洋構築了三道防線對付中國，其中最重要的是第一島鏈，而台灣恰好處在第一島鏈的中間地段。北京要突破華盛頓布下的這個包圍網，只能從台灣下手。

文章強調，「如果美國聯合亞洲一眾盟友都阻止不了解放軍出第一島鏈，第二島鏈就等同虛設，更不用說第三島鏈」；「而第一島鏈的關鍵環節就在台灣，因為只有台灣可以讓北京以統一為藉口而動用武力。」

此外，若北京用武力拿下台灣，美國還將失去了一個制衡中國的最好槓桿。北京要180多個邦交 國維持一中原則，花費的錢和資源不計其數。一旦統一台灣，北京就不用再向眾多邦交國支付這筆費用，其他國家和中國發生外交糾紛，也不能再向北京打「台灣牌」。

因此，鄧聿文的結論是，「中國不能失去台灣，美國同樣不能失去台灣。當華盛頓決定把北京作為長期最大的戰略對手後，台灣就被綁定在美國的核心利益上。認識到這一點，對美國是否會武力保台的問題，答案也不言自明。」