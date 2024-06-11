陸無人機3進3出金門投傳單 涉事企業被約談 影片下架

中國大陸福建中利科技公司總經理盧增浩稱，無人機「三進三出」金門，投下傳單。（取自抖音截圖）

中國大陸無人機飛到台灣外島金門上空，並投下印有統戰宣傳語的傳單。據香港 媒體報導，涉事公司為一家福建科技公司，在中國被約談後，公司已下架投擲傳單的影片。

抖音 帳號「中利科技」直播，一架無人機上周六（6月8日）下午，從福建大嶝島往金門馬山觀測站空投傳單，上面寫著「台灣，台灣，歸來兮。認祖歸宗，天經地義」等話語。中利科技在抖音上的簡介顯示，該公司的IP屬地在福建。

香港《明報》10日報導，涉事公司為福建中利科技公司。報導引述中利科技總經理盧增浩稱，無人機「三進三出」金門，其間正值台灣參謀總長梅家樹視察金防部、台灣國防部 長顧立雄在立法院回應中國機艦進入12海里範圍如何處置。

盧增浩說，空投傳單事件「影響很大」、「對岸（台灣）投訴到（中國）中央」，公司負責人被中國當局約談後下架影片。不過他說，影片雖已下架，但抖音帳號未被封禁，公司業務也正常運行。

盧增浩也說，這架可載重一公斤的小型無人機通過事先設定好的程序完成飛行、投放傳單和拍攝，並非實時遙控操作。

報導稱，位於福建泉州的中利科技成立於2018年，與華南理工大學、哈爾濱工業大學等大學合作開發、生產定製用途的旋翼無人機。

金門縣政府就此事表示，不論是金門或鄰近區域的無人機玩家，應以安全合法的操作規範來執行遙控無人機。

台灣陸軍金門防衛指揮部則批評，這種為「提升社群流量、知名度」而以無人機空投傳單的行為「不顧引發台灣民眾反感、破壞兩岸關係」。