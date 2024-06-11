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陸偷渡客年年有 軍方：真要滲透也不難

台灣新聞組／台北11日電
金門距離廈門一水之隔，如果存心偷渡，成功機率不小。(記者蔡家蓁／攝影)
金門距離廈門一水之隔，如果存心偷渡，成功機率不小。(記者蔡家蓁／攝影)

陸籍阮姓男子9日駕駛快艇靠岸新北市淡水渡船頭，引發外界對於海岸是否不設防的質疑。海軍人士表示，隨著氣象報告與船隻愈來愈進步，若是算準海上風平浪靜的時機，小型快艇橫渡台灣海峽，並沒有太大困難。且因小型快艇不易被海面搜索雷達發現，當真要滲透上岸，難度也不算大。這種情況不只限於台灣，理論上說，如要從台灣駕船偷渡中國大陸，成功登岸的可能性同樣很高。

本報系聯合報報導，據傳這名男子駕駛的小艇，是由大船在淡水外海放出，然後直驅淡水渡船頭登岸。軍方官員指出，台灣海峽不同季節的風浪變化很大，從春夏之交開始，容易出現風平浪靜的天氣，海象在3、4級以下，只要駕駛者有一定船藝，小型快艇也可能直接從中國大陸穿越海峽。

雖然海軍與海巡在全台海岸設有大量固定或機動雷達站，但快艇的體積小，很容易被海面雜波掩蓋，往往要很近距離才能發現。沿岸船隻本來就多，要辨識出特殊可疑目標，有一定難度。而且就算雷達上出現疑似意圖偷渡船隻，也不保證附近海域立刻就有台方艦艇可以趕往辨認，或是岸上有台方巡邏兵力可以堵截其登陸。

本案當事人選擇白天，並且直驅遊客密集的碼頭登岸，顯然是故意張揚；反之若想神不知鬼不覺偷渡，挑選黑夜與距離哨所較遠的偏僻海岸登陸，台方未必能夠有效攔截。

至於金門等外島，因為距離大陸很近，只要有救生衣、泳圈甚至籃球之類助浮器具，考慮潮汐海流，就可能游到對岸。事實上因為渡海難度低，近年案例遠比直接偷渡本島更多；但因為外島海岸的國軍哨所密集，所以登岸時被查獲的機率也比較高。

據台北中國時報報導，幾十年來，大陸偷渡赴台的人數，依兩岸經濟發展、社會變遷而有變化，30年前最多6000多名大陸偷渡客，近年低到僅剩個位數。然而有別於過去，大陸偷渡客多從廈門前往金門，近年陸續有從福建平潭出發的偷渡船艇，除這次破天荒從淡水上岸，2021年也有從台中港上岸的例子。

海巡署統計，近5年大陸人士偷渡來台，2019年5人、2020年5人、2021年14人、2022年5人，2023年則有15人。上岸地以金門居多，較特別的是，2022年曾有在菲律賓打工的大陸人，騎水上摩托車從台東偷渡上岸。

偷渡客 快艇

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