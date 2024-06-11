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美中東專家艾瑪倡「和平推」 鼓勵兩岸對話勿一味兵推

記者陳熙文／專訪
中東問題專家艾瑪．思蓋力促「和平推」的構想，並鼓勵兩岸對話。(記者林澔一／攝影)
中東問題專家艾瑪．思蓋力促「和平推」的構想，並鼓勵兩岸對話。(記者林澔一／攝影)

賴清德總統上任，兩岸正逢新局。耶魯大學國際領導中心創始主任、中東問題專家艾瑪・思蓋（Emma Sky）力促「和平推」構想，鼓勵兩岸對話，認為對話永遠是有利的，能有效避免誤判。

龍應台文化基金會邀請前駐伊拉克美軍政治顧問、前北約駐阿富汗國際安全部隊顧問艾瑪訪台，12日將以「被動不能帶來和平」為題發表演講。她接受本報系聯合報專訪時提出「和平推」（peace game）想法，盼兩岸都能付出更多努力來做和平推演，而非一味進行兵推（war game）。

「和平推」顧名思義，是以和平為目標的模擬推演，概念非艾瑪首創。近年美國康乃爾大學會定期邀請美國議員參與和平推，模擬在國際衝突之下，利用軟實力、威嚇，以及外交手段，來達到和平目標。

艾瑪表示，和平推的想法很簡單，就是對未來抱持樂觀，想辦法在區域政治衝突中降低風險（de-risking）、強化韌性（becoming resilient）。她說，和平推中不重視誰是贏家，更重視合作的重要性。

艾瑪指出，和平推不同於兵推，它不是一場零和遊戲，而是要把餅做大，讓人人都能贏，也不應該落入二元對立的圈套；她認為，和平推應是參與者合作來解決共同的問題，例如氣候變遷、溫室效應、能源等議題，必須換一套思維。

對於兩岸情勢，艾瑪則說，她不認為兩岸開戰是迫在眉睫的（I don't think war is imminent）。她說，開戰不僅對台灣來說是災難，對中國來說也是一場災難。

是否會呼籲賴總統踏出和平的第一步？艾瑪說，她不能告訴台灣總統該怎麼做，但她認為，「對話永遠是有利的。」艾瑪說，透過溝通和對話，不但能更了解彼此的立場，更不易產生誤解。艾瑪提醒說，戰爭未必源於有開戰的意圖，常常是由於誤判所造成的慘烈後果。「所以我希望，人們不要認為對話是綏靖主義，而是一個相互理解立場的過程」。

文化部前部長、作家龍應台也呼籲，這不是只有台灣人的事，中國大陸也須了解「和平推」的重要性。

她認為艾瑪提出「和平推」主張值得台灣人思索：霸權國家相爭，重點或在軍事，但戰場在台灣，台灣人須將自己社會的永續納入優先考慮，著眼點不會一樣。她也希望大陸推動和平推，尤其在氣候變遷這個共同的「大敵」當前，有很多事情是兩岸人民可以共同努力的。

龍應台語重心長地說，「和平」兩字在台灣社會逐漸陷入被標籤化、汙名化困境，凡是在兩岸議題提及和平就可能會與投降畫上等號，變得沒人敢碰觸，等於消除了戰爭單一選項之外的坦率真誠、各抒己見的公共討論空間，對國家前途是一件危險的事。

龍應台希望藉由和平推，和平一詞能夠恢復原來的中性，更希望和平推能進入中國大陸視野，呼籲中國主動做出相應的努力。

氣候變遷 耶魯大學 賴清德

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