陸男駕艇「投奔自由」直入淡水岸 國安單位下令調查

中國大陸籍阮姓男子9日駕快艇從淡水河口長驅直入，在淡水渡船頭被海巡署逮捕，他駕駛的快艇被扣留。(記者林昭彰／翻攝)

台灣北部海域前天首次發生中國大陸籍快艇 闖進淡水河口直驅而入，並在新北市淡水渡船頭靠岸，海巡署從外海全程監控該船，第一時間趕往逮捕駕駛快艇的陸籍阮姓男子，阮自稱遭陸方限制出境，想要投奔自由，船上沒有危險或違禁物品，移送士林地檢署後轉交移民 署安排遣返 。

據了解，國安單位已下令展開調查，了解岸海相關勤務是否正常，約詢駕船陸民，並下令檢討處分失職人員。

海巡署第3巡防區指揮部指出，沙崙雷達前天上午9時許，於淡水外海6浬發現鎖定這艘可疑船舶，由於當時沿岸海域船隻很多，快艇體積很小，容易被海面雜波干擾掩蓋，要辨識特殊可疑目標並不容易。

後來該船朝第2海巡隊和第23岸巡中隊駐守的淡水第二漁港（漁人碼頭）航行，漁港安檢所待命等候船隻進港登檢，結果快艇轉向進入淡水河，馬上又通報河口兩岸的八里、淡水安檢所同步監控應變處置。

八里安檢所看到船名、發現目標航向淡水渡船頭，由淡水安檢所派員趕赴。上午11時許，快艇靠岸時與交通渡船發生碰撞，業者打118海巡專線報案，岸巡人員抵達查扣快艇、上銬逮捕60歲阮姓大陸籍男子，帶回淡水第二漁港安檢所調查後，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、入出國及移民法移送士林地檢署偵辦。

阮男向檢察官供稱，曾發布不利北京當局的言論，因此被大陸限制出境，才會選擇海上偷渡「投奔自由」。他自稱從大陸地區某漁港出發，獨自駕駛裝有船外機推進器的小型快艇十多小時，直奔台灣，從淡水渡船頭靠岸，並請路人幫忙打電話報案。

檢方認定阮男涉犯入出國移民法，可處5年以下有期徒刑、拘禁或併科50萬元台幣以下罰金，訊後請回，轉交移民署台北市專勤隊收容、安排遣返。

國民黨立委洪孟楷說，兩岸情勢現在相對緊張，各界都應該自制，避免脫序行為，他呼籲相關單位，盡快釐清男子的目的。

民進黨立委洪申翰認為，此案屬於個案，海巡未來仍需加強巡防；民眾會期待在更外海地方就能截獲，未來該檢討的部分就該做出檢討。