陸艇直闖淡水河口 中樞衛戍安全拉警報
台灣北部海域9日發生陸籍快艇直衝淡水河口，進入淡水漁人碼頭的事件，海巡是在船靠抵安檢碼頭才發現其為陸船。若進入河口的快艇當時未左轉駛入漁人碼頭，而是直接衝入淡水河河道，待駐防漁人碼頭的淡水海巡隊發現要出船緊追時，快艇恐怕已衝過關渡大橋，首都中樞衛戍安全拉警報。這恐怕又是一起中國大陸灰色地帶作戰得逞的案例。
據了解，這艘只有一具舷外機的陸籍輕型小艇，要越過海峽中線直闖淡水河口，相當不易，外傳小艇是自母船下卸，但海巡官方並未證實。若有母船，海巡是否曾經掌握？必須探究。
據指出，第3桃竹巡防區是接獲海上漁民通報118，指稱有可疑快艇，通報巡防區雷達開始掌握時，快艇已衝至淡水外海6浬處，海域轄區第3巡防區並未在海上加以攔截。由於快艇航跡屬於進出港航線，海巡署於是全程採取雷達監控方式掌握，淡水隊並未派船主動出港就近監控，直至快艇進入河口自行轉進漁人碼頭靠上安檢碼頭後，才發現是艘大陸快艇。此時海巡第3巡防區也才趕抵漁人碼頭「現場」，扣留人船。
按海巡「巡防區」正常運作模式，雷達操作手在發現無法辨識的可疑船隻進入12浬領海後，必須立刻通報海巡隊派遣在航海巡艇加以攔截檢查。但據了解，海巡是接獲漁民通報後，才發現此艇，當時根本已來不及攔截，因此被迫採雷達監控。
此案的敏感處，是這艘突入淡水河口的陸籍快艇，當時若未左轉進入漁人碼頭，而是逕自沿淡水河道繼續快速航行，此時海巡發覺不對才派遣駐防淡水河口的35噸快艇出發緊追，根本已來不及攔截。按海巡臨時機動出船速度研判，淡水隊最高航速能達42節的35噸艇，從人員集合、開車駛出漁人碼頭港嘴時，進入河心的陸籍快艇恐怕已闖過關渡大橋、準備轉進基隆河道，嚴重危及中樞衛戍安全。
海巡署過去在海軍出身的李仲威任署長時，曾嚴厲要求落實巡防區通報調度，但當時他轉任海委會主委交棒警方後，南部墾丁佳樂水一帶隨即發生偷渡客登陸上岸的案件；此時海巡署指揮權回歸警方之際，淡水河口竟又發生遭陸籍快艇突入淡水河口的離譜危安事件，重蹈覆轍。海巡人力缺乏、招募不易，巡防區可能也因人去政息、要求鬆散，造成防務出現漏洞，國安高層恐怕必須考慮落實讓陸軍兩棲營或海陸特勤隊駐防淡水河道這項討論許久的方案。
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