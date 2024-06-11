陸縮減ECFA生效在即 三三會訪北京

今年稍早，林伯豐曾透露三三會擬於6月組團赴北京、天津、河北等地。（本報資料照片）

賴清德 總統五二○就職後，中國大陸再度縮減兩岸經濟合作架構協議（ECFA）關稅 減讓，並將於15日起生效，引起業界憂心。在此之際，三三企業交流會（三三會）理事長林伯豐近日率團赴陸訪問，預計今天在北京會見大陸國台辦高層，將反映台灣工商界關注的經貿議題。

三三會為台灣八大工商團體之一，現任理事長為台玻集團董事長林伯豐。三三會此行訪陸，也是五二○後首個赴陸訪問的大型工商團體。據悉，陸方可能由國台辦主任宋濤接見，並發表談話。

有工商業人士透露，此訪主要是考察大陸華北地區投資 環境和台商投資區，反映台商需求，以及了解大陸對台的經貿政策走向。

去年4月，大陸對台啟動貿易壁壘調查後，工業總會、商業總會、工商協進會和三三會等工商團體也曾在該年4、5月間相繼赴陸訪問。

今年稍早林伯豐曾在接受媒體訪問時透露，三三會計畫6月組團赴北京、天津、河北等地，主要是應河北雄安新區方面邀請，了解大陸對台商的新政策，有約30家企業參與。

大陸國務院關稅稅則委員會5月底發布，第二批中止ECFA部分產品關稅減讓公告，將自6月15日起，中止潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。

陸委會當時回應，呼籲大陸以不涉政治前提的建設性對話來處理分歧，停止經貿施壓，統戰分化，共同面對問題並務實溝通尋求解方，方有助雙邊經貿正向發展。大陸國台辦則稱，ECFA是兩岸雙方在「九二共識」共同政治基礎上簽署，「賴清德當局」頑固堅持台獨立場，大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓。