新聞評論／串連與斷鏈 賴打造AI島的不安變數

總統賴清德（前中）4日在台北南港展覽館出席2024台北國際電腦展開幕典禮。(中央社)

台北國際電腦展掀起人工智慧（AI ）熱潮，但也染上了一股政治味，從一個場景及一組衝突概念，可窺一二。耐人尋味的場景是：電腦展開幕，賴清德 總統與AI教父、輝達執行長黃仁勳 都出席，卻王不見王。而黃仁勳賣力演繹「AI串連」主題，從軟硬體乃至台灣與世界；賴清德也大談打造台灣成為AI島，綠營卻藉黃仁勳談話鼓吹「ECFA無用論」，稱台灣優秀供應鏈具備發展「主權AI」能力，與中國大陸斷鏈也不要緊。

黃仁勳倡議「主權AI」，強調各國需要掌控自己的AI系統和相關數據；建立主權AI，也就是建設AI生態的綜合能力。但綠營人士卻扯成主權獨立、經濟台獨議題，甚至渲染成「黃仁勳沒說出的是輝達有能力封鎖中國」。輝達要在台發展AI串連，綠營卻藉AI宣揚脫鉤中國。諷刺的是，黃仁勳推動建設主權AI，訪日星越是直接和領導人會談；但在台灣，他卻避免和賴總統「串連」，離台前還澄清其稱讚台灣言論是感謝技術夥伴支持，「我不是發表地緣政治的評論」。

輝達計畫藉台灣的科技產業鏈，打造完整的AI應用生態系，產業界再次看到科技革命的火光及翻身契機。賴清德公開感謝黃仁勳捐贈第一台超級電腦給台灣，但對黃仁勳說台灣電力限制是個挑戰，卻置若罔聞；業者在乎的缺電、綠電問題，賴政府都顧左右而言他，只一味炒作外商搶設研發中心；彷彿經濟政策鑲上AI二字，沒有電也能發大財。

相形之下，飽受台海緊張拖累的產業，如農漁業、觀光及傳產，則被新政府冷落。對於大陸中止一百多項ECFA關稅減讓，經濟部長郭智輝和前任王美花都稱影響很小，說短期給稅金補貼，長期協助增加競爭力，盡快離開大陸市場。他抄答案建議業者轉赴印度，竟未發現賴清德迄今未提新南向。農漁業、傳產和中小企業，技術未必輸給別人，他們缺的是替代市場。但台灣在區域經貿組織的談判受阻多年，業者被排擠、承受高關稅，賴政府的對策在哪？

台派人士趁AI武林大會國際大咖雲集，大內宣台灣沒有中國市場無所謂。事實上，輝達繞過美國禁令不放棄中國客戶，說明科技革命少不了中國市場。算算黃仁勳在台合作夥伴，有幾家真和大陸斷鏈？這點，只要看看經長郭智輝家族在大陸的生意往來，不難得到答案。尤其可議的是，賴政府容許資通產業遊走美中之間獲利，為何卻不惜折斷橄欖枝，以「對等交流」為由對赴陸觀光禁團令忽開忽關，讓台灣業者窮於因應？

綠營學者鼓吹淘汰依賴大陸的產業；但台灣除了免關稅的資通產業，以出口為導向的產業哪個不面臨「走不出去」的困境？業者受到的關稅障礙，難道要怪業者努力不夠？北京針對賴清德兩國論發動經濟制裁，應不會以ECFA叫停為滿足。大陸必將加大阻撓，使台灣加入CPTPP更遙遙無期。這將使台灣經濟過度依賴半導體的「荷蘭病」愈發傾斜。這些，都是隱藏在AI島計畫光環下的不安變數。

陸委會前主委邱太三卸任後坦言，ECFA在經貿上雖不是最重要，至少是兩岸連結的重要象徵，可和緩雙方關係；他呼籲對岸評估，若減少經濟連結，將衝擊和平發展。邱太三擔心的風險，難道賴政府不該未雨綢繆？台灣面臨對岸升高軍事威脅，還能串連國際資金、產業鏈和人才順利建設AI島嗎？一旦「和平斷鏈」，第四次工業革命要在台灣開花結果，恐怕是美夢一場。