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台北上海雙城論壇 上海市長龔正赴台「協調中」

記者黃雅慧／台北10日電
上海市市長龔正。（本報資料照片）
上海市市長龔正。（本報資料照片）

在兩岸關係依舊緊繃之際，外界關注台北、上海雙城論壇安排進度，台北市政府先前稱仍希望邀請上海市長龔正赴台，近期知情人士透露，龔正正在協調7、8月間的出席時間。

台北、上海雙城論壇為兩岸城市交流大事，知情人士指出，過往在論壇前，如在台北舉辦，上海方面會多次派出不同層級的團隊，甚至上海台辦主任也會親自赴台討論、踩線。

但近期受制於兩岸關係變化，加上陸委會審核較嚴格，這次上海探訪團於5月27日至30日在台北完成初步探訪任務，當時台北市觀光傳播局局長王秋冬在議會表示，北市府還是會提出邀請上海市長龔正來訪台北，目前邀請層級不變。

據了解，目前上海台辦主任仍為鍾曉敏，但近期她同時升任上海市文化和旅遊局黨組書記、上海市廣播電視局局長、上海市文物局局長。上海台辦下設三位副主任，分別是負責經濟、協調的王立新；負責政黨聯絡、新聞與研究的李驍東，以及負責交流、海外事務的陽禮華。

另外，今年台北市與上海市雙方依舊安排許多交流活動，包括「We愛．第八屆兩岸青年短片大賽」已在3月開始徵件，將於7月10日截止，目前正協調安排大陸重量級影星站台；此外，台北市長蔣萬安去年在上海雙城論壇提及爭取上海小貓熊赴北市動物園一事，也有望在今年落實。

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