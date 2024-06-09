陸無人機闖金門 投傳單上傳抖音

大陸無人機金飛至金門空投傳單。(記者蔡家蓁／翻攝)

大陸無人機昨天下午再次飛越金廈海域，透過抖音 影片顯示無人機飛至金門馬山哨所投放傳單。金門縣府及金防部發布聲明批評玩家為博流量嚴重影響飛安，呼籲大陸約束其行為。

此外，抖音帳號更預告前往縣警局跟金門大學，金防部表示，經檢視抖音帳號影片，確認無人機並未飛到營區上空，懷疑因風向關係，原本要發在金門大學和縣警局附近的傳單，變成投遞到街頭，據悉有民眾在模範街附近撿到，後續也會持續監控反制。

金門縣府對於連兩日在網路出現不知名人士以網路直播方式遙控無人機至金門馬山一帶等區域投擲不明物品並宣稱將繼續於金門縣警局、金門大學分批投擲傳單、肉粽等相關危險行為表示譴責，並要求縣警局著手進行調查。

金門刑大則發現一架不明無人機朝金門縣警局方向飛去，警方欲以干擾系統反制時，該飛行器盤旋一會就沿小西門、后湖方向離去。

金門縣府表示，不論是金門或鄰近區域的無人機玩家，應以安全合法的操作規範來執行遙控無人機。部份頑劣無人機玩家為博取網路聲量或其他原因，以無人機竄飛金門上空，除可能因操作不當或投擲物品造成民眾受傷，嚴重還可能影響飛航安全。要求金門警局加強稽查，並呼籲對岸有關單位一起約束無人機玩家違常行為。

金防部對此則表示，針對大陸無人機向金門地區丟擲傳單，防區重要武器裝備及設施偽裝均已完備，並依無人機處置規定，視威脅情況採取適當反制作為。部分陸區居心不明人士不顧引發台灣民眾反感、破壞兩岸關係負面影響，意圖藉此爭取媒播關切，以達提升社群流量或知名度目標，行為、心態均不足取。國軍對敵情威脅均保持綿密監控，不隨陸區網民輕狂舉動起舞，避免助長竄飛惡行，升高區域緊張情勢。