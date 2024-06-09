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傳政府「默許」…台赴陸團地下化 業界「不能說的祕密」？

記者楊竣傑、周湘芸／台北9日電
業界盛傳政府「默許」業者可繼續接赴陸新團，不會嚴格執法；示意圖。(記者季相儒／攝影)
業界盛傳政府「默許」業者可繼續接赴陸新團，不會嚴格執法；示意圖。(記者季相儒／攝影)

赴陸禁團令未解，不過如今業界卻盛傳政府「默許」業者可繼續接新團、做生意，不會嚴格執法，赴陸團轉趨地下化成了業界不能說的祕密。有旅行業者直言，觀光署雖然在2月間請旅行社暫停組團赴陸旅遊、停止招攬，但實際上「業者生意照做、照接團」，沒有真正被罰的案例，然而對旅客而言，一旦有消費糾紛，求償恐有問題。

對此，交通部觀光署強調，業者需自律遵守規則，若查獲業者組新團到大陸，可裁處台幣1萬元。

行政院長卓榮泰上月底宣布6月前已規畫的旅行團可繼續執行，未來再視狀況滾動檢討，儘管禁團令未解，不過據悉，旅行業界間接收到的訊息，卻是政府會「睜一隻眼，閉一隻眼」，該出的團就出，即便業者招募新團，也不會嚴格取締、開罰。

有業者表示，現在私下招攬根本是公開的祕密，只能做不能說，雖然觀光署對外宣稱，估計6到8月有近1千團，然而實際上只要成團就能去，彷彿「1千團額度永遠還沒滿」，政府幾乎也默許這樣的狀況，「已不只是睜一隻眼閉一隻眼，根本是雙眼都閉起來」。

該業者也提到，雖然現在出團在保險、理賠認定上不會有太大問題，但旅客可能會擔心與政府政策不同調，增加不確定性，要回到以往兩岸旅遊市場盛況，恐還有一大段距離。另外，這對以往仰賴廣告招攬的大型旅行社較吃虧，小型旅行社則影響小。

旅行業者阿輝（化名）則說，民進黨政府不斷強調「對等交流」，在此關鍵原則下，又得顧及旅行業者生計，在此默契下，政府只能默許業者繼續接團，業者只能先求有、再求好，能做生意就好。

觀光署指出，已請業者自律遵守規則，倘接獲檢舉，將依個案事實認定。若查獲業者仍新招攬赴陸旅遊的團體或組新團赴大陸旅遊，得依旅行業管理規則，裁處台幣1萬元。

觀光署強調，兩岸恢復健康有序的交流一直是政府的立場，我方持續歡迎陸客來台觀光旅遊，有關恢復兩岸旅遊交流，將依執行狀況滾動檢討。

觀光 保險 民進黨

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