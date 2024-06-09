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冷眼集／善意？惡意？政府挖坑業者跳

記者 楊竣傑

行政院宣布6月組團赴陸「放寬不解禁」，讓旅行業者可繼續消化未出的團，又釋放可繼續做生意、不嚴格執法的訊息，看似對業者釋出善意，實際上卻是把責任推卸給業者，私自接團，出事業者得自己扛，「為德不卒」的政策，讓善意成了讓業者無所適從的惡意，也是一種凌遲。

台灣自新冠疫情以來，就禁止旅行業者組團至大陸旅遊，業者只得在兩岸對立的鋼索中，險象環生地找出路。去年11月，時任交通部長王國材釋放出今年3月，將解除禁團令的訊息，最後卻在除夕前兩天大逆轉，以大陸迄未開放團客來台，又片面宣布改變Ｍ503等航路運行方式，衝擊飛航安全，考量情勢變更及國人旅運安全等因素，請旅行業2月7日起，停止招攬前往大陸旅行團。

雖然業者於3至5月，仍可出團至大陸，但解除禁令的期待再度落空，直到5月27日，商總理事長許舒博釋放兩岸團客的事宜，預計月底有好消息，結果賴政府僅是開放業者「消化完」尚未執行的旅行團，而非全面解禁，風向一變再變，讓業者無所適從。

此時旅行業界盛傳政府官員私下透露，業者可繼續做生意，政府不會嚴抓，代表賴清德政府既要顧面子，又想要裡子下，也讓業者陷入兩難的窘境。

試想，業者當然希望可繼續攬客，倘若真的承攬新團，出團後被檢舉、出事情，政府官員不可能承認與業者間的默契，受罰的自然是「相信政府」的旅行業者，又何嘗不是挖了個坑，等著業者跳進去？

觀光旅遊成為兩岸角力的工具時，旅遊業者就像前線的棋子，只能走一步算一步，政府要的面子有了，需負擔的風險，卻得由業者自己扛，如此把善意變成惡意的政府思維，只是讓兩岸關係持續無解。

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