鄭文燦掌海基會 喊話陸方：準備好開放

新接任海基會董座的鄭文燦7日指出，「兩岸的關係是我們國家生存發展重中之重」。（記者廖士鋒／攝影）

海基會昨天改選部分董監事，依照新政府的安排，由鄭文燦接替李大維出任董事長。鄭文燦指出，「兩岸的關係是我們國家生存發展重中之重」，且提到「對兩岸的穩健開放、逐階段的開放，我們是準備好的」。

本報系聯合報報導，海基會昨舉行董監事聯席會議，補選部分董監事與董事長，鄭文燦獲得「一致同意」出任海基會董事長。他在當選後致詞指出，海基會是依照憲法以及兩岸人民關係條例成立，目的是能夠促進兩岸的交流對話以及協商。海基會受陸委會的授權跟委託處理各項兩岸事務，「希望能把服務交流的工作打底做好」。

他指出，「兩岸的關係是我們國家生存發展重中之重」，通過交流可以讓和平有更好的基礎，減少意外也降低風險，讓和平成為共同的語言，「這是我們最高的目標」。他強調，「對兩岸的穩健開放、逐階段的開放，我們是準備好的」。

新任海基會副董事長兼秘書長羅文嘉則指出，海基會受政府委託執行兩岸工作，「我們的任務就是把橋梁架好、把基礎打好，讓兩岸都能夠是雙贏的局面」。

另外，鄭文燦接受中國時報專訪表示，海基海協兩會 已中斷協商八年，制度性協商當然不可能一步到位，他呼籲對岸，讓海基會的人赴大陸關懷台商，可採取「混團」方式 ，譬如學術或民間交流團，安插海基會人員在其中，可先從科長開始，再走到副處長、處長，「踏出第一步很重要」。

對兩岸海運定期航班開通，大陸目前是「福建先行，平潭試點」，鄭文燦認為，若無法一步到位，可以先開放「包船」；此外他也有意啟動相關機制照顧在台陸配，繼續堆疊善意，「存好心、說好話、做好事」。