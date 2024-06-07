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雲林、金門申請赴海峽論壇 陸委會重申不樂見

記者廖士鋒、蔡維斌、蔡家臻／台北7日電

2024年海峽論壇6月15日舉行，目前已經有雲林、金門兩縣市首長申請參加。陸委會重申「不樂見」地方政府參與的立場，但中央政府不會去阻擋。

陸委會副主委梁文傑昨在記者會上透露，目前已經申請送件將參加第16屆海峽論壇的地方首長，包含雲林縣與金門縣。他並重申政府立場指出，「海峽論壇」為陸方對台統戰平台，禁止在台辦理相關活動；亦不得與陸方合作辦理：「海峽論壇」本質為陸方統戰平台。陸方不可在台舉辦論壇分支活動及延續性活動；台地方政府、人民或團體不得與陸方在台合辦論壇相關活動，或造成任何在台辦理事實。

他表示，政府禁止中央部會及所屬單位人員出席相關活動；不樂見地方政府人員參加相關活動，呼籲台灣各界遵守相關規範，奉勸台灣民眾及民間團體，勿配合陸方對台統戰操弄。他還強調禁止參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」：禁止機關（構）、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」活動，若有涉及違法情事，主管機關將依法處理。

雲林縣長張麗善回應指，近年兩岸關係緊張，直接衝擊到許多產業，參與海峽論壇，主要是希望能促成兩岸對話與交流，才能達成賴清德總統所言「台海和平、互利互惠、共存共榮」的目標，陸委會對她參加論壇應抱持喜聞樂見態度，而非給負面評價。

張麗善指出，賴清德總統競選期間曾說過，戰爭沒有贏家、和平無價，有機會願與中國大陸國家主席習近平一起享用蝦仁飯、喝珍珠奶茶。但近年兩岸因關係持續緊張，更對許多產業帶來衝擊，農業、傳統製造業與觀光業影響更大，中南部地區尤為嚴重；因此，期待兩岸和平，讓台灣發展更順暢，可說是現今台灣的主流民意。

金門副縣長李文良表示，兩岸關係近期比較敏感，更應該多一些交流與溝通，此行著重在爭取與民眾相關的民生經濟權益，「去做該做的事、講該講的事」。

他強調，地方政府不會去挑戰主權與中央層級問題，去參加是有個溝通交流的機會。

賴清德 中華民國 觀光

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