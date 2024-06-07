美商會2024白皮書 關心台能源穩定、憂綠能供應

台灣美國商會白皮書提醒，電價突然調漲對企業的營運和發展不利，圖右為理事長Dan Silver。（記者林伯東／攝影）

經濟部長郭智輝日前表態不支持政府現行補貼台電的方式，認為電價一定要反映成本。台灣美國商會昨公布2024年白皮書提醒，台灣政府應盡可能保持制定電價的透明度，以及可預測性，並提醒電價突然調漲對企業的營運和發展不利；理事長Dan Silver表示，商會成員很關心穩定的能源供應，超過七成成員表達對綠能 供應的擔憂。

經濟部回應，電價費率審議是依據電業法及電價公式規定辦理，採專業電價審議方式進行，公開透明。俄烏戰爭後能源價格高漲，許多國家直接反映在電價上，2020至2023年間各國工業電價累積調幅日本為36%、南韓87%、德國34%、法國160%、英國126%，台灣工業電價調幅上漲三成相對和緩，已考量民生物價和產業競爭力。經濟部感謝美國商會建議，將持續聽取產業意見。

台灣美國商會昨公布2024年白皮書，向賴政府提出多項建言，敦促台灣政府增進與產業的合作，持續精進投資 環境、增強韌性，提升台灣戰略經濟地位，以面對未來挑戰。商會表示，新政府有機會開創新局，以增進台灣對未來的布局並掌握先機。

白皮書建言包括，呼籲行政院落實60日公告評論期規範，提升台灣監管環境；優先投資升級電網設施與部署智慧電網技術，提升電網韌性；建構數位轉型法規、採行周詳的人工智慧政策；加速部署再生能源，強化能源韌性等。

台灣美國商會6日公布2024年白皮書，超過七成成員表達對綠色能源供應的擔憂。圖為光電板示意圖。（記者劉學聖／攝影）

在能源議題上，呼籲政府應保持穩定的電價才能讓企業有效的投資、分配資源，和擬定商業策略；「突然的」（abrupt）電價調漲不但會影響企業營運，也阻礙企業成長。白皮書強調，穩定的電價是所有在台國際投資所關注的項目。

台灣美國商會理事長Dan Silver被問及相關問題時表示，商會成員很關心穩定的能源供應，並有超過七成的成員在調查中表達對綠色能源供應的擔憂。在電價方面，他表示，美國商會成員期待電價調整的透明度，和可預測性；所謂「突然的」調漲，意指當電價調整既不透明，也不可預測的時候。

白皮書指出，不管是透過政府電價審議委員會或成立企業諮詢平台，在台的關鍵產業企業主希望能夠參與電價討論，以增進資訊交流，並提供對電價更多元的意見。

Dan Silver也說，美國商會成員希望能在電價費率審議會開會時參與討論；台灣美國商會雖然會被不定期的諮詢、提供意見，但希望能夠更進一步與行政部門對話。

國民黨 主席朱立倫昨會見美國優先政策研究所訪問團時表示，目前台灣在綠能發電比率不足狀況下，民進黨依然堅持冒進的廢核政策，國民黨主張穩健的綠能成長政策，但在綠能尚未能成為台灣發電主力前，執政黨不應輕易廢除核電。