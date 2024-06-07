我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

「文化是加法不是減法」文化部長：陸用語不必刻意排斥

記者陳宛茜／台北7日電
立院教委會6日邀請文化部部長李遠、教育部、原民會與客委會就「自信台灣深根文化軟實力-『國家語言發展法』推動成效總檢討」進行專題報告。（記者陳正興／攝影）
立院教委會6日邀請文化部部長李遠、教育部、原民會與客委會就「自信台灣深根文化軟實力-『國家語言發展法』推動成效總檢討」進行專題報告。（記者陳正興／攝影）

兩岸開放交流後，民眾用語出現許多大陸用語，如「小鮮肉」、「碰瓷」等，文化部長李遠被立委詢問相關議題時，他強調「文化是加法，不是減法」，沒有必要刻意排斥。

李遠昨赴立院進行「國家語言發展法推動成效總檢討」專案報告時，立委洪孟楷提到，有小學生於聯絡簿上使用「估計」的詞，被老師標註「不要用中國用語比較好」，詢問李遠意見時，李遠強調「文化是加法不是減法」，因文化本身就是一種融合，「政治是一回事」，沒有必要刻意排斥。

洪孟楷指出，「小鮮肉」、「接地氣」 是兩岸交流後引進台灣的詞彙，前閣揆蘇貞昌甚至最喜歡用「接地氣」，李遠是否擔心為「文化統戰」？李遠表示「文化是開放而非封閉」，更談到輝達執行長黃仁勳在演講中以華語、台語和英文夾雜，語言會隨不同族群進來後修改，且文化一定要用加法，才會很豐富，所以不認為是文化統戰，「台灣的珍貴在於多元，經歷過不同的文化洗禮。」

立委陳秀寳表示，根據調查，40歲以下可使用台語聽、說的人已經不到一半，加上「抖音」等短影音盛行，台語明顯面臨傳承危機。李遠表示，文化部規畫成立國家語言研究發展中心，專責推動台語、客語、原民語、馬祖閩東語等國家語言。

立委羅廷瑋表示，教學現場發現客語師資短缺，如果一班全部的同學都學台語，客家小孩就會被迫選台語。國教署署長彭富源表示，之前地方政府曾反映此一現象，但按規定國家語言課程「只要有一位學生就必須開課」。如果有客家小孩迫於同儕壓力選台語，請馬上向學校反映。

黃仁勳 輝達 抖音

上一則

新聞評論／要台電自負盈虧 經長該先去政治任務

延伸閱讀

小學聯絡簿不用中國用語「估計」？ 文化部長：文化是加法非減法

小學聯絡簿不用中國用語「估計」？ 文化部長：文化是加法非減法
拜登再提出兵護台 洪孟楷：大國博弈勿把台灣當籌碼

拜登再提出兵護台 洪孟楷：大國博弈勿把台灣當籌碼
台節目首納巴黎白晝之夜 近萬人赴駐法代表處參觀

台節目首納巴黎白晝之夜 近萬人赴駐法代表處參觀
傅崐萁：不杯葛卓榮泰施政報告 下周三讀國會改革五法

傅崐萁：不杯葛卓榮泰施政報告 下周三讀國會改革五法

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10

台基隆山崩瞬間 傷者第一視角曝光

2024-06-03 15:27
孫安佐在住家附近受訪。(記者沈昱嘉／攝影)

孫安佐與狄鶯和解 嗆爸：別做偷雞摸狗的事

2024-06-01 21:06
輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

NVIDIA黃仁勳颳「仁來瘋」熱潮 紅到同事傻眼：在矽谷都不一定被認出

2024-06-05 06:59

超人氣

更多 >
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初