「文化是加法不是減法」文化部長：陸用語不必刻意排斥

立院教委會6日邀請文化部部長李遠、教育部、原民會與客委會就「自信台灣深根文化軟實力-『國家語言發展法』推動成效總檢討」進行專題報告。（記者陳正興／攝影）

兩岸開放交流後，民眾用語出現許多大陸用語，如「小鮮肉」、「碰瓷」等，文化部長李遠被立委詢問相關議題時，他強調「文化是加法，不是減法」，沒有必要刻意排斥。

李遠昨赴立院進行「國家語言發展法推動成效總檢討」專案報告時，立委洪孟楷提到，有小學生於聯絡簿上使用「估計」的詞，被老師標註「不要用中國用語比較好」，詢問李遠意見時，李遠強調「文化是加法不是減法」，因文化本身就是一種融合，「政治是一回事」，沒有必要刻意排斥。

洪孟楷指出，「小鮮肉」、「接地氣」 是兩岸交流後引進台灣的詞彙，前閣揆蘇貞昌甚至最喜歡用「接地氣」，李遠是否擔心為「文化統戰」？李遠表示「文化是開放而非封閉」，更談到輝達 執行長黃仁勳 在演講中以華語、台語和英文夾雜，語言會隨不同族群進來後修改，且文化一定要用加法，才會很豐富，所以不認為是文化統戰，「台灣的珍貴在於多元，經歷過不同的文化洗禮。」

立委陳秀寳表示，根據調查，40歲以下可使用台語聽、說的人已經不到一半，加上「抖音 」等短影音盛行，台語明顯面臨傳承危機。李遠表示，文化部規畫成立國家語言研究發展中心，專責推動台語、客語、原民語、馬祖閩東語等國家語言。

立委羅廷瑋表示，教學現場發現客語師資短缺，如果一班全部的同學都學台語，客家小孩就會被迫選台語。國教署署長彭富源表示，之前地方政府曾反映此一現象，但按規定國家語言課程「只要有一位學生就必須開課」。如果有客家小孩迫於同儕壓力選台語，請馬上向學校反映。