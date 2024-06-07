美售台3億美元Ｆ16航材零附件

F16戰鬥機。(本報資料照片)

外交部昨天宣布，已收到美國政府正式通知，將對台出售總價值約3億美元的F-16型機全妥善「通用」及「專用」航材零附件兩案；這是美國拜登 政府上台以來第14度宣布對台軍售。總統府表示，感謝美國政府依「台灣關係法 」及「六項保證」，持續強化台美就國防安全的緊密合作，見證台美「堅若磐石」的夥伴關係。

據了解，「通用」零附件是屬所有F-16機型都可以使用，「專用」零附件則為台灣F-16機型專用。總統府發言人李問表示，美方同意供售的航材零附件品項，有助維持台灣空軍戰機裝備妥善與消耗補充，滿足防衛作戰與戰備訓練需求，面對外部挑戰與多樣化脅迫，台灣將穩健提升自我防衛能力，堅定捍衛民主生活方式。

外交部指出，拜登政府2021年上任以來，持續實踐近年對台軍售常態化政策，協助增強台灣防衛與嚇阻能力，展現美國政府對台灣長期「堅若磐石」的安全承諾，以及對區域和平與穩定現狀的高度重視與支持；針對中國近期於台周邊海域進行大規模軍事施壓及日趨頻繁的灰色地帶侵擾，美國聯合理念相近夥伴一再呼籲中國停止脅迫台灣及破壞台海和平穩定現狀的不理性舉動。

外交部指出，面對中國威脅，台灣展現守護國家決心，持續提升自我防衛能力及不對稱戰力，以實力達致和平，並深化台美緊密安全夥伴關係。

另外，美國總統拜登接受時代雜誌專訪說，若中方入侵台灣，不排除動用美國軍力來應對；白宮國家安全顧問蘇利文4日在飛往法國的總統專機空軍一號表示，美國的「一個中國」政策沒有改變，會持續執行。他說，美國依然信守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策 ；拜登是直率的人，被問到這個假設性問題給了回應，拜登一貫且強調突出美國的政策沒有改變。