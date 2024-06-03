回應陸防長對台言論 民進黨籲正視兩岸互不隸屬現狀

民進黨發言人卓冠廷。（本報資料照片）

中國大陸國防部 長董軍出席香格里拉對話發表對台灣言論，民進黨 昨回應表示，中國當局應立即放棄不得人心的對台文攻武嚇與蠻橫打壓，正視「兩岸互不隸屬」現狀，以及台灣社會反對中國軍事威脅、外交打壓的主流民意。

民進黨發言人卓冠廷透過新聞稿表示，賴清德總統就職演說已強調台灣「不卑不亢，維持現狀」的不變立場，並對中國釋出「和平共榮」的橄欖枝，呼籲中國政府應立即停止對台文攻武嚇，務實面對「兩岸互不隸屬」現狀。

卓冠廷強調，在台灣進行重要民主程序之際，中國政府以軍事演習威脅台海周邊國家、以貿易手段報復台灣邦交國、對台發動經濟脅迫，如今國防部長再公然於國際場合，發表粗暴、野蠻的威脅宣言；中國政府這樣的作為才是破壞國際秩序、威脅區域和平，更是對整個民主世界的挑釁。

卓冠廷指出，中國防長不僅公開恫嚇台灣與世界，更援引中國政府長期以來對聯合國 大會第2758號決議的錯誤解讀，偷渡其所謂「一中原則」；無視第2758號決議並未提及台灣地位，更沒有為中國威脅台灣提供法律基礎的事實。

他表示，董軍發表的言論已經嚴重違反聯合國憲章對於「不使用武力」與「不威脅使用武力」的規定與聯合國基本精神，形同「一面錯誤引用聯大決議，一面公然違背聯合國憲章」，完全是在自己打臉自己，無法取信於國際社會。