我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州參眾兩會點頭 白卡針灸福利有望保留

矽谷拉麵大胃王挑戰 冠軍2分半嗑完3碗

回應陸防長對台言論 民進黨籲正視兩岸互不隸屬現狀

記者陳熙文／台北3日電
民進黨發言人卓冠廷。（本報資料照片）
民進黨發言人卓冠廷。（本報資料照片）

中國大陸國防部長董軍出席香格里拉對話發表對台灣言論，民進黨昨回應表示，中國當局應立即放棄不得人心的對台文攻武嚇與蠻橫打壓，正視「兩岸互不隸屬」現狀，以及台灣社會反對中國軍事威脅、外交打壓的主流民意。

民進黨發言人卓冠廷透過新聞稿表示，賴清德總統就職演說已強調台灣「不卑不亢，維持現狀」的不變立場，並對中國釋出「和平共榮」的橄欖枝，呼籲中國政府應立即停止對台文攻武嚇，務實面對「兩岸互不隸屬」現狀。

卓冠廷強調，在台灣進行重要民主程序之際，中國政府以軍事演習威脅台海周邊國家、以貿易手段報復台灣邦交國、對台發動經濟脅迫，如今國防部長再公然於國際場合，發表粗暴、野蠻的威脅宣言；中國政府這樣的作為才是破壞國際秩序、威脅區域和平，更是對整個民主世界的挑釁。

卓冠廷指出，中國防長不僅公開恫嚇台灣與世界，更援引中國政府長期以來對聯合國大會第2758號決議的錯誤解讀，偷渡其所謂「一中原則」；無視第2758號決議並未提及台灣地位，更沒有為中國威脅台灣提供法律基礎的事實。

他表示，董軍發表的言論已經嚴重違反聯合國憲章對於「不使用武力」與「不威脅使用武力」的規定與聯合國基本精神，形同「一面錯誤引用聯大決議，一面公然違背聯合國憲章」，完全是在自己打臉自己，無法取信於國際社會。

聯合國 國防部 民進黨

上一則

北市教甄給錯答案 竟然爆爭議才改口

下一則

數十位重量級大老闆 搶聽黃仁勳開講

延伸閱讀

以色列國防部長：研擬替代方案 取代哈瑪斯執政

以色列國防部長：研擬替代方案 取代哈瑪斯執政
柯文哲預言民進黨版馬王政爭 柯建銘：等不到的

柯文哲預言民進黨版馬王政爭 柯建銘：等不到的
大屋頂下／民進黨神主牌 台獨非核是兩大爛尾樓

大屋頂下／民進黨神主牌 台獨非核是兩大爛尾樓
傳賴啟動院際協調 藍委：沒空間

傳賴啟動院際協調 藍委：沒空間

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10
瑞銀首席環球股市分析師Andrew Garthwaite 28日表示，台積電技術領先中國同業5年、美國同業2年，為長期最具吸引力的投資選擇。(路透)

台積電領先中、美多少？分析爆真相「最短剩2年」

2024-05-29 03:11

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多