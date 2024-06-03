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「收回ECFA優惠非懲罰」陸官媒反應克制

記者謝守真／綜合報導
中國大陸宣布對台灣潤滑油、基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，影響台灣石化等產業。(記者劉學聖／攝影)
中國大陸宣布對台灣潤滑油、基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，影響台灣石化等產業。(記者劉學聖／攝影)

中國大陸上周宣布本月15日起中止134項台灣產品適用兩岸經濟合作架構協議（ECFA）關稅減讓，大陸官媒央視旗下「日月譚天」刊文稱，大陸此次進一步中止ECFA部分產品關稅減讓，宣示了惠台政策絕不能被用來「搞台獨」的堅定態度；文章並警告，如若賴清德當局無視民意、一意孤行，「則ECFA危矣！」

大陸財政部5月31日公告，自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按大陸現行有關規定執行。台總統府當時回應，這是中國典型的經濟脅迫，這些作為不但衝擊了經貿市場的健全發展，更無助於兩岸關係的正面推進。陸委會呼籲陸方停止經貿施壓，統戰分化。

「日月譚天」6月1日深夜發文稱，大陸此次進一步中止ECFA關稅減讓，意味著幾點：一是對賴清德「台獨自白」的強力反制；二是對民進黨「以怨報德」的當頭棒喝；三是對下一步反獨促統的清晰訊號。

文章指出，去年底大陸中止ECFA項下12個稅目產品關稅減讓，即是對民進黨執意搞台獨的警告。然而，民進黨不僅未自省還變本加厲，「賴清德一上台就猖獗挑釁」，大陸方面再次出手理所當然。

就兩岸貿易，文章稱，截至去年底，在貨物貿易領域，ECFA給予台灣的關稅優惠超過101億美元，是台灣對大陸累計減免關稅的十倍多。

文章指出，大陸去年的「警告」所涉及範圍和價值相對有限，是考慮到對台灣民眾和相關產業影響而展現出的「善意」，但民進黨對大陸的警告未有回應，賴清德五二○演說台獨立場更加激進冒險，大陸因此公布第二批品項，「責任完全在民進黨當局」。文章引述專家說法稱，從兩次中止關稅減讓就能看出，大陸牢牢掌握著兩岸關係發展的主導權與主動權。

文章還說，大陸正依自己的節奏，加大對台獨勢力的懲戒。值得注意的是，儘管這次大陸中止關稅減讓的產品數量有所增加，但也只是將「優惠」收回，並非禁止進口等懲罰措施。這顯示大陸考慮到台灣民眾和相關產業的福祉，反應仍較克制，也還沒有完全沒收民進黨當局調整兩岸政策的機會。但文章宣稱，大陸的善意不會無限延續，如若賴清德當局無視民意、不知悔改、一意孤行，「則ECFA危矣，島內經濟危矣，台海危矣。」

關稅 民進黨 賴清德

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