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大屋頂下／民進黨神主牌 台獨非核是兩大爛尾樓

聯合報／黃年

賴清德民進黨必須誠實面對：當下從全球、兩岸及台灣內部來看，民進黨的台獨與非核這兩大神主牌皆已嚴重解構動搖，變成了兩大爛尾樓。

先談台獨。近年台灣問題迅猛國際化，確實顯示台灣已被深刻篏入美西方對抗中國崛起的地緣政治鬥爭中；而日前拜登在西點軍校說「需要時願以武力保護盟友」，也顯示美國的「台灣牌」還是玩得撲朔迷離，捉摸不定。

但是，在賴清德當選總統次日，拜登第一時間就說：「我們不支持台灣獨立。」這應當仍是美國「台灣牌」的底線。

美國顯然希望維持一個與中國大陸敵對與抗衡的台灣，但是必然也希望台美中三方維持「鬥而不破」的局面，尤其禁止出現因台獨而引爆戰爭。因為，這是中共給美國畫的紅線（美國眾院外交委員會主席麥考爾訪台發言），因此也是美國給台灣畫的紅線。

也就是說，美中鬥爭及兩岸情勢愈是劍拔弩張，美國就愈必須守住「不支持台獨」的底線，賴清德及民進黨也就愈無操弄台獨的空間。

台灣與美國的長遠中國戰略其實是相互衝突的。美國的長遠目標是阻滯中國崛起，因此要豢養1個與中國敵對與抗衡的台灣，但底線是「不支持台獨」；台灣的長遠目標則應在必須建構一個如賴清德所說「台海和平／互利互惠／共存共榮」的兩岸關係，而「倚美謀獨」與這個頂層追求顯然是背道而馳的。

亦即，台灣即使自美國獲得了與中國大陸區隔及抗衡的力量，但台灣仍應靠自己來建構與中國大陸和平競合的機制，不能想像「倚美謀獨」；而必須使美國、中共及對岸14億人相信，台灣的想法頂多只能說是「為了中華民族，倚美謀維持中華民國」。

然而，賴清德「務實台獨」的操作卻可能與此大異其趣。

對外，顧立雄與吳釗燮就是為美國而任命的。2人的戰略意識不啻是「台灣是世界的台灣／台灣是美國的台灣」，整個戰略布局就是要使「台灣為美國而烏克蘭化」，就是搞「城鎮戰／戰到一兵一卒」的那一套，終戰想定則是「要讓中共付出更大的代價」，而不是「台灣獲得最後的勝利」或「因此實現了倚美謀獨」。在這個過程中，台獨以為獲得了美國的庇護，其實是掉進了美國的挾持。

對內，鄭麗君的角色較卓榮泰強勢且更具意識形態功能。因此，「內殺型台獨」的操作可能變本加厲。「國家重建／社會改造／洗滌人心／轉型正義」，恐將成為政治操作的主旋律，中正紀念堂之類的議題可能有破底的演出。這是民進黨在明明知道台獨對美國、對中共沒有出路的情勢下，回過頭來卻仍要用「內殺型台獨」來撕裂台灣，挾持台灣。

也就是說，對外，被美國挾持成烏克蘭，但不能突破「美國不支持台獨」的緊箍咒，中共亦稱「台獨與兩岸和平水火不容」；對內，更只是用「內殺型台獨」來挾持國人，將所有異議者都打成「中共同路人」，但也搞不成台獨。

如此這般，台獨已是一個爛尾樓，已無「保交樓」的可能。

再談非核。賴清德在選季就開始轉彎，發表「戰時核電備用說」等看法。選後，經濟部長郭智輝談「核能是乾淨的能源」，又稱「核能政策由多數人決定」；但隔了兩天，又說「核3除役勢在必行」，卻又撂下一句「核能重啟只會在2027至2029AI爆炸期備援」。總之，反反覆覆，可見非核神主牌已經動搖，不是鐵板一塊。

蔡英文的2025年綠能達到占比20%的誓願，已確定成為爛尾樓，不能「保交樓」。其實，能源政策如今已成為賴清德與蔡英文之間的政治問題。因為，「核能回來／蔡英文倒下」，賴若要返回核能，首先要與蔡撕破臉，賴蔡2人的政治矛盾已經凌越能源國策的是非問題了。

台獨與非核這兩座神主牌同時成為爛尾樓，其實良有以也。

因為，大勢所趨，國家之間的競爭與發展的重心，已經轉移至數位科技，再由數位科技全方位地影響到軍事抗衡、經濟競爭與地緣政治。這個趨勢對台灣的衝擊更大。因為，湊巧正在此際，台灣突然站上「世界半導體及AI產業供應鏈」的重心地位；這在台灣的經濟發展與地緣政治安全上，皆是不容錯失而必須全力以赴的國家戰略議題。而半導體及AI皆高耗能產業，因此民進黨的非核神主牌即告動搖，必須讓位給「護國神山」。

再者，台灣絕不能長久成為「全球最危險的地方」，更不可長遠被美國挾持為「烏克蘭化的台灣」，尤其不能成為「以台獨引戰的台灣」。賴清德不能又使台灣成為1個台獨火藥庫，又宣示要成為世界半導體及AI供應鏈的重心。美國說：台灣危險，台積電就先撤出台灣吧！等到台灣AI表現突出，美國當然也會說：台灣危險，AI也撤出台灣吧！

因此，台灣未來的生存戰略必須提綱挈領地做到「不打仗／穩能源」：

1、不打仗。不要被美國挾持成「烏克蘭」，不要使台灣成為「全球最危險的地方」，釜底抽薪的方法就在「定錨中華民國／共構和平競合」，也就是不搞台獨。因為，鳳凰不會在火藥庫上築巢。

2、穩能源。若想將台灣建設為「人工智慧之島」，「以核養綠」是必要條件。沒有能源，就沒有護國神山。重啟核能，調升核能占比，始有可能因勢利導這1波半導體及AI帶動的歷史機遇，將台灣的經濟表現及國家安全帶入新境界。

因此，台獨與非核這兩座神主牌是相互牽聯的。必須同時推倒台獨與非核這兩塊神主牌，台灣始有出路。

綜上所論，是基於頂層架構的戰略思維來討論台獨與非核。但若再向根源探究，台獨與非核其實根本是兩大「反民主」的命題，這才更是必須直面的要害。

賴清德不斷標榜「民進黨路線就是民主路線」。但是，以40%的選票劫得執政地位，相當程度即顯示台獨與非核兩大神主牌已失民主香火。不轉彎就會推車撞壁，要轉彎則不免狼狽萬狀。民進黨必須思考：事到如今，台獨是反民主的，非核也是反民主的。

賴清德必須警覺，以「雙少數」劫得的執政地位，在實質上違反了「多數主治」的民主基本原理。正是：「僥倖贏了選舉，但輸了論述／僥倖贏了權位，但輸了民主。」

台獨與非核兩大神主牌，變成兩大爛尾樓。這正是賴清德必須誠實面對的論述課題、民主課題與戰略課題。

賴清德 民進黨 AI

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