我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

台大校長：陸生是否赴台 主動權在對岸

記者許維寧／台北2日電
台大校務會議後舉行媒體聯訪，校長陳文章（右）表示，評估陸生赴台主動權還是偏向對岸。(記者許維寧／攝影)
台大校務會議後舉行媒體聯訪，校長陳文章（右）表示，評估陸生赴台主動權還是偏向對岸。(記者許維寧／攝影)

總統賴清德就職時呼籲陸方開放學位生到台灣，教育部也先遞出橄欖枝，擬恢復已暫停5年的陸生學士班簡章，預計明年5月公告簡章，若屆時恢復陸生學士生赴台，將於明年7月放榜、入學。台大校長陳文章表示，屆時陸生是否到台灣，主動權仍偏向陸方。

2020年陸方宣布暫停陸生赴台，隨著在台學生陸續畢業，陸生已從10年前境外最大生源國落至第7名。日前總統賴清德就職時呼籲，盼陸方開放學位生赴台，為此，教育部日前也啟動恢復已暫停5年的陸生學士班簡章，預計明年5月公告。

學界解讀，教育部恢復擬定簡章，是將球拋給對岸，台方釋出誠意、該做的已做足，現在就看陸方是否解禁。但對此，陸方迄今仍已讀不回，尚未提出具體回應，而國台辦僅強調，要促進兩岸合作交流應放棄台獨立場回歸九二共識。

台大昨日舉行校務會議，校長陳文章會後受訪時表示，現在還留在台灣就學的陸生，多是2020年以前就已在台灣讀學士班，後來選擇留台繼續升讀碩、博士者。雖然恢復擬定簡章，但執行上仍有難度，「屆時我們若錄取，對方真的能來嗎？」若陸方仍有其他考量，就不一定會讓學生出來。

陳文章談到，評估主動權還是偏向對岸，作業流程未來仍須仰賴陸委會、海基會和陸方繼續努力協商，但台方已先釋出善意，算有了新的開始。

教育部 賴清德 解禁

上一則

NCC王義川報告 藍委嗆問沒給就沒事?

下一則

尖端科技應用於軍事領域 顧立雄證實將設創新科技小組

延伸閱讀

前國代黃昭凱逝世 台總統府：賴清德深表哀痛不捨

前國代黃昭凱逝世 台總統府：賴清德深表哀痛不捨
中國學者：美主動打台灣牌 中啓動統一進程

中國學者：美主動打台灣牌 中啓動統一進程
陸中止ECFA 134項產品關稅減讓 台指典型經濟脅迫

陸中止ECFA 134項產品關稅減讓 台指典型經濟脅迫
制式回答千篇一律 經部有像樣因應策略？

制式回答千篇一律 經部有像樣因應策略？

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10
輝達執行長黃仁勳（右）26日晚間提前抵台，現身松山機場。讀者／提供

黃仁勳為台北國際電腦展抵台 6/2台大主題演講

2024-05-26 13:10

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染