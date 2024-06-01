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關稅減讓被取消 陳冲：台融入國際經貿更不利

記者應翠梅／台北1日電

中國大陸昨天宣布取消ＥＣＦＡ的134項關稅減讓，行政院前院長、財團法人新世代金融基金會董事長陳冲表示，「可惜但不意外」，他看待此事認為不該窄化為兩岸經貿係的惡化，更重要的是對國際社會釋出何種訊息，這對台灣想積極融入國際經貿體系，將更加不利。

陳冲指出，「ＥＣＦＡ不是目的，而是手段」，目的是要簽自由貿易協定，現在變得更加遙不可及。當年兩岸關係和緩，進一步簽訂ＥＣＦＡ，就好比下棋，本來是一步一步下，下一步就是簽雙邊自由貿易協定（ＦＴＡ），接下來最好再與其他國家簽多邊貿易協定。

原本若能順此路徑發展，對國際釋出的訊息就是兩岸關係和緩，有利台灣對外簽訂多邊貿易協定，並加入國際經貿組織。陳冲表示，但現在大陸相繼中止ＥＣＦＡ，自然就是釋出與過去完全相反訊息，全世界都會接收到。台灣想加入國際經貿組織，指望中共不攪局，看來機會不大。

陳冲說，對產業來說，當然希望關稅是友善的，沒想到現在反而更糟糕。雖然有些專家認為關稅不重要，但是台灣的產品除了少數有競爭力之外，很多產業都是「毛三到四」（意指毛利極低），業者還是會在意關稅，若有關稅優惠，自然有它的好處。

陳冲認為，政府只是有其政治考量，若說要協助產業南向或分散市場，其實台商老早就自行應變了。現在更棘手的是，美國又希望加速產業鏈的碎片化，中美對峙下，台灣因為選邊站而被捲入，情勢已更加複雜。

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