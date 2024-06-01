機械業大陸市占恐流失 「要有過寒冬準備」

大陸宣布中止ECFA對台灣機械產品早收關稅 優惠，台灣機械公會感嘆：「最不樂見的結果還是發生了」，公會初估，相關衝擊除了8%到10%關稅優惠沒了，最嚴重的是台灣機械產品在大陸市占可能流失，廠商獲利與競爭力跟著縮水。

機械公會理事長莊大立表示，全球政經局勢不穩，日圓、韓元持續貶值，如今ECFA又中止對台灣機械產品關稅優惠，無異雪上加霜。業者也說，大家要有過寒冬的心理準備。這幾年，ECFA要中止傳言不斷，台灣機械業分散出口市場，對大陸出口比重由2021年占比30.9%，下滑到2023年23.5%。

機械公會分析，2023年機械類產品與ECFA清單中對大陸出口金額約28億美元，若產品關稅由0%恢復到8%至10%，預估會對台灣相關廠商出口競爭力或利潤 率造成影響，原受惠相關設備在大陸的市占率初期可能下滑4%至5%，影響出口值約減少1.1億至1.4億美元，占總體機械出口值0.5%左右。不過，市場占有率若持續衰退，影響金額會持續擴大。

另外，對個別公司出口仍有不同程度影響，尤其是動力傳動件製造業者，將面臨更大出口競爭壓力。

機械公會表示，近期受到日圓、韓元等貶值影響，已對台灣機械業造成出口競爭力下滑，加上受到關稅影響，這兩年出口面臨極大壓力，如今ECFA早收清單中機械項目大部分又被中止，出口將面臨更大壓力。

經濟部表示，自去年4月中方對我啟動貿易壁壘調查以來，政府對於中方作為已有掌握並預為準備，包括與石化、紡織及機械等相關業者密切溝通座談，並盤點備妥相關升級轉型、分散市場等具體作法。

此次中方取消的早收優惠項目，經濟部表示，去年該等產品輸中金額約98億美元，占我對全球出口比重2%。近年中國石化大擴產，我ECFA早收石化產品對中出口占對全球出口比重漸下降，2023年降至3.6%，評估目前對我國衝擊在可控制範圍。

經濟部強調，已備妥政策工具協助產業升級與分散市場，將輔導業者發展差異化及高值化產品、協助分散市場、精進低碳化及數位化製程三大策略來進行。