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陸再中止台關稅減讓 學者：報復恐一波波

台灣新聞組／台北1日電
大陸公布第二批中止ECFA分產品關稅減讓的公告，包括競賽型自行車等134項產品。（本報資料照片）
大陸公布第二批中止ECFA分產品關稅減讓的公告，包括競賽型自行車等134項產品。（本報資料照片）

大陸宣布台灣地區的134個稅目進口產品中止適用ECFA稅率，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，帳面上貿易值影響雖不顯著，但兩岸僵局若不解決，大陸接下來的報復會像擠牙膏一樣持續，一波接著一波。

陸委會前副主委、海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）會長高孔廉認為，陸方去年4月啟動對台貿易壁壘調查，今年1月也曾預告，研擬擴大中止ECFA早收清單關稅減讓，但台方一直沒有回應，以致昨天公布第二批名單。在此之下，陸方將可能繼續循此模式，一項一項處理，如果兩岸關係再不改善，剩下將近四分之三的ECFA早收清單項目，都會有被中止關稅減讓的可能。

劉大年說，ECFA關稅項目占出口大陸不高，帳面上貿易值影響不顯著，但ECFA是兩岸最具指標性協定，持續後退不利兩岸關係，且主要影響是中小企業，政府要多關注。

劉大年表示，去年底大陸先中止ECFA項下丙烯等12個稅目產品關稅，今年元月總統大選前也說不排除再擴大報復措施，昨天宣布終止134項稅目關稅減讓，產品涵蓋石化、紡織、汽車零組件、機械工具機等，範圍果然比上次12項更大。更重要的是，大陸還標記清單是第二批，顯然後續還有第三批，會像擠牙膏一樣持續。

劉大年認為，目前雙方沒有交集，因為台方強調政治歸政治、經濟歸經濟，應該回到國際貿易規範，但中國大陸認為政治與經濟是一體，現在根本不可能與台灣諮商，雙方此時要找出交集非常困難。

劉大年說，所有ECFA的539項早收清單出口值是150億美元，占台方出口大陸10%，若是占台灣總出口金額更只有3%、4%，這次134項數額貿易值占比更低，而且並非禁止出口大陸，只是沒有零關稅減讓，經濟效益影響不顯著，但ECFA畢竟是兩岸最具象徵性、指標性協定，一直往後退，對兩岸關係不好。

上海東亞研究所副所長包承柯指出，這次採取施壓措施，目的很清楚，就是提醒民進黨當局要調整自己的兩岸政策。包承柯表示，在賴清德五二○講話之後，兩岸大環境氣氛非常緊張，「這次公布的措施是預期中之事，未來會不斷推出後續制裁措施，但ECFA是不至於會全面終止，因為還有許多台灣民間產業希望和大陸交流，大陸會區別對待。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅則表示，此舉能讓台灣民眾體認識到，以民進黨為代表的「台獨」分裂勢力執政台灣，的確會危及台灣的安全與經濟。唐永紅今年1月曾分析，賴清德政府執政後，在沒有「九二共識」政治基礎的情形下，ECFA中的關稅減讓安排與惠台讓利應該會全面中止，「讓台灣民眾體認到民進黨執政對沒有任何好處，只有切實壞處。」

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，大陸方面主要還是以融合發展為主軸，經貿合作還是主要的基調，這些做法，主要是體現大陸對於五二○演說的不滿。但他也憂心，由於今年是加拿大擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，將於今年九月召開執委會，討論新會員申請案，若台灣無法成立工作小組，往CPTPP邁進之路恐受阻。「大陸用這種方式，向國際顯示台灣存在著貿易壁壘問題，連WTO的基本規範都並沒有完全符合。」

關稅 民進黨 賴清德

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