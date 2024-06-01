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制式回答千篇一律 經部有像樣因應策略？

記者 馬瑞璿、陳素玲

中國大陸昨日再出重手，一波接一波的窮台政策，經濟部除了不斷表達「協助產業因應」，再也說不出台灣的下一步究竟該怎麼辦，就連南向政策要不要繼續、如何繼續，都成了一個謎。

早在賴清德當選總統的那一刻，台灣產業界都已經做好了心理準備，ECFA的好日子到頭了。差別在於大企業因為資源夠多、擬定策略夠深遠，已然做好移轉市場的準備，而對於中小企業而言，此刻卻是已然危急存亡關頭，一個不小心，就只能選擇關門大吉。

經濟部在昨天傍晚出具的新聞稿裡面寫著，「下周起，再與業者溝通瞭解需求，降低中國中止關稅減讓的影響。」

這些溝通、瞭解，為什麼是等到大陸出手之後，才開始訪談？台灣所有的產業界、經濟學者，全都預期大陸會在賴清德五二○上任之後出手處理ECFA早收清單，為什麼經濟部反應動作卻如此之慢？難道不能在大陸出手之前，就擬定因應之策？

相較於台灣官方的牛步，大陸在處理ECFA早收清單的作法，卻是有明確脈絡的。

當年ECFA簽定後，如今要中止關稅優化，先從石化產業下手，因為紡織、汽車零組件、工具機等產業早陸續外移到東南亞、非洲、美國，大陸就算有意恢復這些產業的稅率，也傷不了台灣；但是，如果是針對石化產業出手，這對台灣石化產業會帶來相當大的影響。

依據財政部關務署2011年起到去年底的統計，台方出口受惠產業，以石化橡膠減稅最多，其次為機械設備、紡織產業。

兩岸回不去過去情景，長期只能寄希望於南向政策，但南向政策至少要五到十年才能看到成果，短期很難彌補大陸損失，畢竟這些國家的基礎建設或物流環境等條件，不可能幾年內全面建立。不過，就市場分散風險來看，南向政策也是必要的，只是廠商成本可能墊高，政府必須要提供優惠措施誘因。

但從經濟部千篇一律的制式回答，不禁讓大家都想問，政府究竟要牛步到何時，才能拿出像樣的經貿政策？

賴清德 關稅 東南亞

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