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解放軍登陸艇航經金門限制水域 台海巡攜手國軍監控驅離

記者洪哲政/台北即時報導
海巡署100噸艇（示意圖）。(海巡署提供)
海巡署100噸艇（示意圖）。(海巡署提供)

陸軍司令部今(1)日證實，日前有解放軍登陸艇進入金門限制水域，當天委由海巡隊派艇出海驅離。聯合報進一步洽海巡署也獲悉，解放軍這兩艘舷號「KD161」及「KD162」的小型登陸艇，當日自廈門出海即遭我雷達監控，越界後由海巡艇告警驅離。

海巡署表示，5月29日上午9時13分，海巡署金馬澎分署監控自中國廈門方向航出的2艘可疑目標，航經我國金門翟山南方限制水域，經金門海巡隊PP-10039艇前往蒐證為舷號「KD161」及「KD162」的解放軍登陸艇，立即實施告警驅離。

海巡署表示，29日金門海象不佳，風力高達6至7級，陣風9級，在執行併航驅離任務中，海巡PP-10039艇駕駛台窗口不斷遭受海浪拍打，仍持續對中國船舶喊話示警及驅離，後續2艘解放軍登陸艇在9時53分駛離我國水域，全程約40分鐘，航程中並無滯留。

據了解，解放軍「KD161」及「KD162」應屬解放軍補給艇，噸位小，當時執行驅離任務的海巡100噸級、實際噸數175噸的巡防艇，相形之下比解放軍船艇大上許多。而中國海警「14604」艦日前也曾出現翟山南方海域遭我驅離。

金門海巡隊近期頻繁出船因應中共海警船在金廈水域越境騷擾，此次首度因應在同一水域活動的中國軍方船舶。

我國金門翟山南方限制水域示意（紅圈處）。(取自Google Earth)
我國金門翟山南方限制水域示意（紅圈處）。(取自Google Earth)

解放軍 中共

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