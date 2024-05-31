賴清德總統出席旅展 業者當面喊話：循序漸進重啟兩岸旅遊

賴清德總統今出席台北國際觀光博覽會開幕式。(記者周湘芸／攝影)

行政院昨(30)宣布6月起組團赴陸禁團令「放寬不解禁」，引發業者不滿。賴清德 總統今(31)前往台北國際觀光 博覽會開幕式，主辦的台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏致詞時，當著賴清德總統面喊話，相信賴清德總統在推動觀光立國政策下，一定會聆聽業者聲音，業者也會發揮軟實力，善盡國民外交最大功能，循序漸進中重啟兩岸旅遊。

駱炫宏表示，感謝賴總統蒞臨台北國際觀光博覽會，是就職後首場會展，相信賴清德總統在推動觀光立國政策下，一定會聆聽業者聲音，業者也會發揮軟實力，善盡國民外交最大功能，循序漸進中重啟兩岸旅遊，在信任務實中穩定交流，塑造閃亮觀光招牌，相信賴清德總統能帶領大家超越疫情前榮景。

對於禁團令無法完全解除，中華民國 旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁今出席開幕式會後表示，中國可以控制其旅行社要出團到哪裡，但台灣是民主自由國家，怎麼會比照限制業者怎麼出團？站在領導人立場希望對等，但對民間來說，民生經濟行為不該跟政治混在一起。

他指出，行政院宣布6月1日後可以持續出團，大家都看得出這是為了兼顧面子跟裡子，解決旅遊業民生問題又不失政治面子，但大型的旅行社就會比較委屈，因為這些業者多是仰賴廣告招攬消費者，現在不得打廣告對他們比較不公平，至於中南部比較小型的旅行社還是繼續出團，導致旅行業兩樣情的狀況。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，昨天消息一出，業者群組充斥憤怒、失望及無奈，甚至有業者無厘頭地說「反正就偷偷去就好了」。業界普遍認為，權益淪為兩岸政治鬥爭犧牲品，台灣有4000家旅行社，有9成有出團到中國，雖然還是有其他國家可以出團，但這是業者基本權益，全台沒有一個行業像旅行業這樣被剝奪權益。

李奇嶽表示，原先福建踩線團若順利來訪，就有機會讓陸方正式開放福建旅客來台，雖然旅客量不大，但其代表的意義重大，現在福州旅遊協會說要延期，到底延多久又是未知數，可能1個月、3個月，也可能是3年。