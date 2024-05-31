我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

赴馬祖踩線團 福州業者「遇傳統節日」喊暫停

特派記者廖士鋒／北京30日電

兩岸關係詭譎多變，原定6月10日將赴馬祖踩線的福州方面旅遊業者，昨（30）日突然表示將會延後行程，對此福州市旅遊協會會長韓鳴向本報指出，延後是因為遇上了傳統節日，當地旅遊業者忙不開身，但是他強調最終「肯定會出發」，因為雙方意願都很強。

大陸文旅部副部長饒權4月28日與立法院國民黨團總召傅崐萁等立委會見時，宣布要率先開放福建民眾到馬祖旅遊，大陸國台辦發言人陳斌華也於5月15日表示「福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖」，而在第七次福馬磋商會後，福州旅遊協會原定6月10日組團28人赴馬祖踩線，但是昨日突然發函給馬祖表示將延後，引發關注。

福州市旅遊協會會長韓鳴昨日晚間接受本報記者電話訪問時表示，此次延後主要還是考量跟傳統節日（端午節）的衝突，福州的旅遊業者這段時間業務比較繁忙。他也駁斥「無限期延後」的猜想，強調「去，肯定去」，並指出因為「我們屬於民間交流，不屬於政治來往」，所以去還是會去，至於確定什麼時候，有待福州跟馬祖方面磋商完會提前告知媒體。

他更透露，其實先前福馬雙方旅遊協會已經發函無數次了，「三次未能成行，我們本來是想這次肯定是成行了，結果這次又不能成行，但是肯定去」。

就此次福州踩線團的延後的情況，至截稿時，大陸國台辦尚未表示回應。

陸委會表示，對於福州市旅遊協會來函馬祖觀光協會原訂6月中旬赴馬祖旅遊踩線團，因故擬延期一事，該會已從媒體報導獲知。陸委會歡迎陸方來台進行旅遊踩線考察的立場不變，希望陸方在方便的時候儘快進行。

端午節 觀光 國民黨

上一則

兩岸無互信 旅遊業嘆被凌遲：為何要我們在牆角偷偷吃飯

下一則

主計總處；AI帶動出口 今年經濟成長率上調至3.94%

延伸閱讀

福建踩線團赴馬祖喊卡 陸委會：歡迎旅遊考察立場不變

福建踩線團赴馬祖喊卡 陸委會：歡迎旅遊考察立場不變
中國要求平潭復航才放福建團客訪台 陸委會：這是兩件事

中國要求平潭復航才放福建團客訪台 陸委會：這是兩件事
赴馬祖踩線團延後 福州旅遊協會會長：肯定會去

赴馬祖踩線團延後 福州旅遊協會會長：肯定會去
開放舊團赴中 台陸委會：務實釋出善意盼陸勿限制區域

開放舊團赴中 台陸委會：務實釋出善意盼陸勿限制區域

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
網友討論指出「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。(記者王勇超／攝影)

不是鳳梨酥...台人去日本訪友帶什麼伴手禮？ 網建議這名產最夯

2024-05-23 20:30
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了