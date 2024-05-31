旅遊產業擋陸客 拚兆元漂亮數字淪空話

蔡政府時期的交通部觀光 署原本訂下今年1200萬人次的國際觀光客來台目標，因陸客遲遲不來，今年3月才自動下修為1000萬人次。今年首季僅兩百萬人次來台，外界認為今年連要達到下修目標都「很拚」，未料賴政府的觀光署昨在行政院會報告「拓展觀光亮點，帶動兆元產業」，竟喊2028年140萬人次的國際客目標。

才短短三個月，尤其賴政府上台後，兩岸觀光更加僵持，賴政府的觀光客成長信心，從何而來？

交通部觀光署昨在行政院會報告「拓展觀光亮點，帶動兆元產業」，提出觀光品牌引客、環島亮點捲動國旅、跨域整合多元旅遊、智慧景區價值升級等四大策略，力拚2028年國際觀光客達到1400萬人次、國旅2.2億人次，讓觀光產值達到兆元。

進一步檢視觀光署昨提出的四大策略，包含「觀光品牌引客千萬」、「環島亮點捲動國旅」、「跨域整合多元旅遊」及「智慧景區價值升級」，並將以「親山、親海、樂環島」為行銷主軸擴大吸引國際觀光客，但這與去年疫後解封陸續推動的「魅力景區新亮點」、「觀光品牌三點零」、「國家智慧景區」概念相似。過去一年多都無法達到的人數，難道再給四年就會自動增長？

再翻開歷年來台旅客量分析，2015年陸客來台全盛時期，有400多萬人次陸客，當年總計也才1043.9萬人次的國際觀光客來台；疫情 前的2019年國際旅客達歷史高峰，也不過是1186.4萬人次。如今今年眼前的千萬目標能否達成都還是未知數，竟就再喊出1400萬人次的史上新高目標？

理想很豐滿、現實很骨感，數字喊再高恐怕只是空話。尤其兩岸觀光遲未完全開放，業者去年起喊破喉嚨，如今賴政府政治意識治國，導致仍盼不到曙光，組團赴陸的禁團令也還未解禁 ，1400萬人次的遠大目標顯得眼高手低，喊再多的漂亮數字恐都只是空話。