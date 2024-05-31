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川普：陸若侵台 我會炸北京 陸國防部痛批：喪心病狂

編譯徐榆涵、特派記者廖士鋒／綜合31日電
中國國防部發言人吳謙30日批川普「喪心病狂」。（記者廖士鋒／攝影）
中國國防部發言人吳謙30日批川普「喪心病狂」。（記者廖士鋒／攝影）

華盛頓郵報報導，美國前總統川普近日在募款活動上說，如果俄羅斯在他任期內入侵烏克蘭，或者中國大陸入侵台灣，他會轟炸莫斯科和北京，對此大陸國防部痛批這種言論「喪心病狂」。

這篇由華郵記者道西（Josh Dawsey）撰寫的報導，主題是川普的募款活動，報導中稱川普經常在這類活動中獅子大開口，要求金主提供數千萬甚至數億美元，遠超過選舉法規規定，但聯邦選舉委員會不太可能在選舉年大舉調查此事。

報導中引述消息人士說法，稱川普在這類閉門募款活動中很喜歡談論外交政策，及移民、通膨等他在競選活動中常談的話題。例如在某一場活動中，川普說如果俄國入侵烏克蘭或大陸入侵台灣，他會轟炸莫斯科和北京，這番話讓某些金主大吃一驚。

報導中並未進一步詳述，也沒有提到川普發言的確切時間地點。

大陸國防部發言人吳謙昨在例行記者會就川普的言論指出，「如果這種報導屬實，上述言論是非常喪心病狂」，他重申以楊根思連為代表的共軍有三個不相信的光榮傳統，「不相信有完不成的任務，不相信有克服不了的困難，不相信有戰勝不了的敵人」，他強調「七十四年前如此，今日也如此」。

這番轟炸北京的說法，和川普近來對於台海的公開發言頗有不同。川普今年接受時代雜誌、福斯電視台等媒體訪問時，多次拒絕回答是否會在共軍犯台時協防台灣，理由是不想亮出底牌，以免他當選後和中方談判時陷入不利。

曾在川普執政時出任美國駐歐洲安全暨合作組織大使的吉爾默（James Gilmore）日前在台灣對記者說，川普不是孤立主義者，而是試圖讓美國盟邦更重視自身國防。

吉爾默說道，「我相信川普總統再度執政後將支持台灣。他在第一個任期內就是如此。」

川普 國防部 共軍

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