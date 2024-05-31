年底又見斷交？外交部長：中共一定會出手

立法院外交及國防委員會邀請外交部長報告業務概況並備質詢，這也是外交部長林佳龍（中）上任後，首度赴立院做專案報告。(記者許正宏／攝影)

外交部長林佳龍昨首度赴立院專案報告並備質詢。對於共軍 環台軍演，林佳龍認為，中國正在塑造新常態，但也強調，兩岸問題已非兩岸之間而已，而是區域、全球議題；至於年底有沒有可能再出現斷交警訊？林佳龍說，中共 一定會出手，要做最壞的打算。

針對共軍對台軍演，林佳龍表示，不只本次軍演，中共正在塑造「新常態」，包含年初的Ｍ五○三航線事件、台灣東岸出現海警船等，都是在步步進逼，想蠶食鯨吞，然而這只會引起第一島鏈，包含美、日在內的因應。國民黨立委王鴻薇在質詢時則問，年底前是否有斷交的可能？林佳龍認為，中共一定會出手，要做最壞的打算，做最好的努力。

外交部前部長吳釗燮卸任前示警，目前二個邦交 國有長期隱憂，王鴻薇問，目前是否超過二個邦交國有隱憂？林佳龍說，中共要挖邦交國會是全面的，因此他不會只說有二個，但重點在於台灣能否參與各邦交國發展所需，例如吐瓦魯海底電纜就由美日澳加上台灣合作建設，這對他們來說才是長久的。

王鴻薇續問，教廷是否也在警示範圍，尤其梵蒂岡日前表態有意在中國設立常設辦事處？林佳龍說，教廷有傳教目標，但也有其原則，台灣要持續努力，因為中共出手是愈來愈重，他現在把每個邦交國都當做寶貝。