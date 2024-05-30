我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

漢堡賣太貴？ 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

開放舊團赴中 台陸委會：務實釋出善意盼陸勿限制區域

記者侯俐安／台北即時報導
行政院發言人陳世凱（左二）主持行政院會後記者會，陸委會副主委李麗珍（右）針對兩岸觀光做出說明。(記者侯俐安／攝影)
行政院發言人陳世凱（左二）主持行政院會後記者會，陸委會副主委李麗珍（右）針對兩岸觀光做出說明。(記者侯俐安／攝影)

台灣行政院院會公布最新兩岸觀光旅遊政策，「禁團令」未解除，但6月1日前規劃的舊團仍可繼續執行，並將滾動檢討。對於此舉能否解讀為對中國「釋放善意」？陸委會副主委李麗珍表示，520後陸方對我軍演、打壓參與WHA，「組團社赴陸，是盡量務實的釋出善意」。

行政院長卓榮泰今(30)天在院會裁示此案時，表達「期盼中國也能展現相對善意和努力」，對於何謂善意？行政院發言人陳世凱在行政院會後記者會中回應，要由陸委會、國安單位認定。

李麗珍表示，開放舊團赴陸，除了在考量旅客、旅行社權益，做出務實作法，也保留空間，未來看執行情形檢討。

李麗珍指出，「組團社赴陸的部分已經有相當努力，展現一定善意。」尤其520後，陸方對我軍演、打壓台灣參與WHA，「在此情形下，組團社赴陸，是盡量務實的釋出善意」。

李麗珍表示，陸方日前公布將開放福建旅客到馬祖團體旅遊，但有設定一些條件，希望陸方能不要有區域限制，才是兩岸比較健康推動對等、雙邊的觀光旅遊。

李麗珍說，「善意的體現有很多層面，目前為止，都盡量能夠在我們可以主動操之在我們的部分，盡量來努力，後續也要看兩岸互動狀況，配合來做進一步推動」。

李麗珍也公布一份數據，她表示，今年三到五月開放台灣組團赴陸後，經統計，共有11萬團體旅客赴陸，6月開放舊團赴陸，觀光署估計有2萬人將赴陸，但截至目前，中國來台團體旅遊人數仍是零，希望對岸也能展現善意和努力。

觀光 WHA

上一則

共軍夜戰持續對台威懾 蘇愷戰機闖應變區空域威脅北台

延伸閱讀

美前情報官員：中國藉環台軍演 測試美台底線

美前情報官員：中國藉環台軍演 測試美台底線
國台辦批賴「戰爭推手」 陸委會：謾罵無助兩岸互動

國台辦批賴「戰爭推手」 陸委會：謾罵無助兩岸互動
卓榮泰昨晚致電韓國瑜：盼最後一刻前 盡最大努力

卓榮泰昨晚致電韓國瑜：盼最後一刻前 盡最大努力
羅文嘉接海基會副董 陸委會盼促兩岸良性發展

羅文嘉接海基會副董 陸委會盼促兩岸良性發展

熱門新聞

微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
網友討論指出「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。(記者王勇超／攝影)

不是鳳梨酥...台人去日本訪友帶什麼伴手禮？ 網建議這名產最夯

2024-05-23 20:30
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50
廣角智庫論壇25日舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、前台北市副市長李永萍參與座談。（記者林宸誼／攝影）

離D-day越來越近？陸演習變攻台難度大 學者：美中打架、台灣被踹

2024-05-25 08:20

超人氣

更多 >
四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣