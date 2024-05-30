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共軍夜戰持續對台威懾 蘇愷戰機闖應變區空域威脅北台

記者洪哲政/台北即時報導
蘇愷-30戰機示意圖。(空軍司令部提供)
蘇愷-30戰機示意圖。(空軍司令部提供)

台灣國防部30日上午公布本月29日6時至30日6時版本的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，內容顯示共軍在台當面南、北、中空域，結合夜戰形態操演，越過海峽中線，持續對台實施軍事威懾，兵力在對台灣本島南北兩端形成犄角之勢，箝制國際水道空域之餘，有3架疑似蘇愷30等具備攻陸性能的大型機種，進入北部空域應變區，迫近陸域威脅北台。據了解，北部天弓防空飛彈部隊昨日夜都曾實施紅點戰備。

國防部上午表示，5月29日6時至5月30日6時止，國軍偵獲共機38架次、共艦7艘次及海警船4艘次，持續在台海周邊活動，而其中有28架次共機逾越海峽中線，進入北部及西南空域。國軍運用任務機、艦及岸飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部昨（29）晚17時50分曾發布，昨15時20分起，國軍陸續偵獲中共蘇愷-30、運-8及無人機等各型主、輔戰機計28架次出海活動。當時軍方計算是其中18架次逾越中線及其延伸線進入北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。今晨統計則增至28架，證實共軍機艦頻繁有夜戰操演行動。

而根據國防部上午公布29至30日的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，共軍昨日空中操演，29日8時43分至30日凌晨3時50分，有26架次主、輔戰機在當面海峽中線行動，並有18架次在南北兩端分別越過中線，深入西南與北部空域，西南部分架次接近澎湖，進入空軍當地IDF天駒中隊防區，北部空域則有5架次主、輔戰機於昨日7時5分至18時48分活動，其中有3架次進入北部應變區空域，最近基隆則僅約39浬；而西南空域另有7架次主、輔戰機及無人機活動，最近鵝鑾鼻陸岸約69浬，明顯為箝制、監控巴士海峽空域。

觀察「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」內容，共軍戰機昨日除未繞越東部水域外，兵力在台灣南北端形成犄角，箝制國際水道，明顯形成反拒止的態勢，3架在北部進入應變區的共機，按過去國防部公布情資顯示，應為具備攻陸性能的蘇愷30等大型機種。而按空軍戰管慣例，地面防空飛彈部隊須接收目標航跡，升起彈架追瞄「紅點」目標，實施戰備。據了解，北海岸天弓部隊昨曾實施紅點戰備。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部上午公布本月29日6時至30日6時版本的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示...
國防部上午公布本月29日6時至30日6時版本的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。(國防部)

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