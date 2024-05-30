團客赴陸未解禁 開小門舊團可行 業者仍盼全面解禁

交通部表示，赴陸團客解禁仍在跨部會協商。(本報資料照片)

行政院院會今日上午將公布最新兩岸觀光 旅遊政策，陸委會下午也將補充說明，原則將朝6月1日後，旅行業者仍可出團到大陸旅遊，但因中共 近期對台軍演，又於世界衛生大會對台打壓，國台辦也持續口出惡言，政策才會有所保留。對於政府「適度鬆綁，未全面解除禁團令」，業者認為此舉是「化暗為明」，恐是不得已中的好方式。

交通部、觀光署昨與20餘名旅行業代表開會，中華民國 旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁轉述，李孟諺在會中談話表示，幾個部會仍傾向不解除禁團令的方向，也不允許再打廣告、招攬客戶，但已適時放寬，讓先前規畫6至9月赴陸的旅行團仍可出團，以維護顧客權益。據悉，團數約1000團、每團約20多人，不管是已解約、改期或轉團者，都可以重新出團。

據悉，今天行政院會公布最新的兩岸觀光政策，就是此內容。兩岸事務人士認為，台方仍應持續推動兩岸觀光，一方面是回應業者需求，另一方面也是向國際社會展現自信與對岸展開交流。但初期政策會有所保留，基本上讓團繼續出，不要影響到業者，同時也會要求業者做好國人出團保障等。政府將盡可能取得一個平衡點，日後也會持續滾動式檢討。

蕭博仁無奈地說，無法讓政府在6月前宣布解除禁團令，還是心有疙瘩，畢竟禁團令對業者是緊箍咒，於情、於法、於理、於憲都不合，已針對此決議表達強烈反對。他希望李孟諺於最後兩天，再向其他部會溝通，可全面開放，至於後續是否發動大規模陳抗，他表示暫不談這部分，但也不排除。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿則稱，6月後的赴陸團仍可出團，等於讓業者「化暗為明」，也能保旅平險，只要觀光署不罰就好，或許是「不得已中的好方式」。不過旅行業者昨開會時，對適度鬆綁的決議看法不同，有人認為仍有時間溝通，也有人希望抗議，但多數業者都不能接受政府把業者的生存權益，當成政治鬥爭工具。

交通部表示，李孟諺邀旅行業者代表會談，了解大家需求；李孟諺重申，為保障旅客權益及促進業者發展，政府將持續依對等開放原則，循序推動兩岸團體旅遊。

此外，近日傳出陸委會已專案核准福建旅遊業者，6月10日赴馬祖的踩線團，連江縣政府表示，歡迎陸客來馬祖作客，樂觀其成。至於觀光署今將在行政院會報告「拓展觀光亮點，帶動台幣兆元產業」，知情人士表示，已知簡報既無「兆元」也無「陸客」，如何具體帶動兆元產業與兩岸觀光開放進度將是焦點，但現階段要春暖花開，恐難樂觀。