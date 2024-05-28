2021年宣布援台疫苗的美參議員三人組 今訪台

美國聯邦參議員譚美（前中）、蘇利文（前左二）、昆斯（前右二）台灣時間2021年6月6日上午搭乘專機訪問台灣，台外交部長吳釗燮（前右）前往接機。（中央社）

美國聯邦參議員譚美 （Tammy Duckworth，民主黨）、蘇利文 （Dan Sullivan，共和黨）及昆斯（Chris Coons，民主黨）2021年6月搭乘美軍運輸機抵台，宣布拜登政府將捐贈台灣疫苗 以對抗新冠肺炎疫情；這個跨黨派三人組今日現身台北，在中華民國總統賴清德上任後，再度聯袂訪問台灣。

蘇利文率先透過社群平台X證實這項訊息，他說，「我剛和參議員同僚代表團抵達台灣，向全世界展現，美國堅定支持台灣民主，並祝賀台灣人民又一次舉行成功的選舉與政權轉移。」

譚美透過聲明表示，由譚美和蘇利文率領的跨黨派代表團，與昆斯和巴特勒（Laphonza Butler，民主黨）一道訪台，展現美國對台灣跨黨派的強力支持，他們將會晤賴清德總統及副總統蕭美琴；他們是選後首次造訪台灣的參議員訪團。

此外，譚美和蘇利文一行也將赴新加坡參加安全論壇香格里拉對話。

譚美表示，美國想要持續作為國際領袖，就必須展現對台灣之流友人的支持；蘇利文表示，每次的台灣選舉都會威脅中共的核心前提（亦即一人永久治理最適合14億人口），這是中共的巨大弱點，而美國必須展現堅定支持台灣民主，與盟友合作，強化兩岸威懾。

昆斯提到國會剛剛通過挹注給印太區域81億美元的安全補充預算，他說，現在造訪東南亞，能重申美國確保區域和平穩定的承諾；巴特勒則說，很榮幸能參加跨黨派代表團，祝賀台灣人民成功舉行選舉。

2021年台灣與疫情艱苦搏鬥之際，譚美、蘇利文及昆斯訪問亞洲，原擬參加在新加坡舉行的香格里拉對話，該論壇因疫情取消，議員們決定訪問南韓與台灣。

據指出，在台灣爭取美國釋出疫苗的過程中，這三位議員出了不少力；6月6日上午，由譚美代表在松山機場宣布，美國政府將捐贈台灣75萬劑新冠疫苗，這也是美國首批捐贈台灣的新冠疫苗，拜登政府後續追加至250萬劑莫德納疫苗。

譚美一行訪台3小時，除了帶來疫苗的好消息，參議員們首度搭乘美軍現役大型運輸機主力、C-17戰略戰術運輸機抵台，引發外界高度關注；譚美坐著輪椅，和蘇利文及昆斯一起從運輸機機尾門現身，成為經典畫面。

譚美和蘇利文均有軍事背景，譚美在2004年伊拉克戰爭中駕駛直升機遭敵軍攻擊而失去雙腿，2016年當選參議員，2021年率團訪問台灣；蘇利文過去在陸戰隊服役，1996年台海危機時，曾以兩棲任務小組成員被指派到台海執行任務，蘇利文在參議院推動友台法案，不斷強調強化台灣自我防衛能力的重要性。

昆斯則是美國總統拜登好友，2010年承接拜登在德拉瓦州的參議員席次，也是「台灣保證法」及「台北法（2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法）」的共同提案人。