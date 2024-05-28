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上海踩線團抵台 雙城論壇 北市府：仍邀龔正來訪

記者林麗玉、鄭媁／台北28日電
台北市長蔣萬安表示，台北上海雙城論壇市府一切依過去慣例安排。(記者余承翰／攝影)
台北市長蔣萬安表示，台北上海雙城論壇市府一切依過去慣例安排。(記者余承翰／攝影)

台北、上海雙城論壇暑假台北登場，今年輪台北市主辦，陸委會已簽核上海台辦派員到台北，踩線團一行昨上午抵達台北，展開4天行程。賴清德總統就職演說、立院周邊陳抗行動是否讓踩線行程更低調？市長蔣萬安說，市府一切依過去慣例安排。

近期五月天、蔡依林等藝人被迫表態「我們中國人」，蔣萬安回應，「兩岸關係愈緊張，愈需要溝通交流」。台北市觀光傳播局長王秋冬昨赴議會備詢受訪時表示，今年雙城論壇北市府還是會提出邀請上海市長龔正來訪台北，目前邀請層級不變。

據了解，今年上海工作團的最高層級為上次台北燈節來訪的上海市台辦聯絡處處長徐皓，這次率上海工作團隊，與北市府工作團隊洽談雙城相關事宜。

蔣萬安說，雙城論壇踩線團，市府都是依照過去慣例，也依照相關法律規定提出申請，也通過陸委會核准，從2010年舉辦到現在，慣例都會進行相關踩線，包括不管上海舉辦，王秋冬也進行踩線，今年同樣，依照慣例，到台北市進行相關事前的作業。

對於雙城論壇踩線團來訪，是否有受到近日兩岸氛圍影響，刻意低調？王秋冬表示，大抵上，就是依照陸委會核准的行程來走，應該沒有問題，這是一個先期的工作團，因為層級緣故，應該沒有什麼大影響。至於立院立院周邊有陳抗活動，王秋冬表示，這是兩回事，依照慣例都有在進行，與立院周邊的陳抗活動應該一點關係都沒有，就是依照正常的操作方式。

賴清德 觀光 蔡依林

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