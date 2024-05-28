結束對台軍演後 陸罕見東海展開近3周實彈射擊訓練

中國大陸宣布，5月27日至6月15日每日8時至18時，於東海寧波象山（圖中紅框處）沿海進行實彈射擊訓練。（取材自百度地圖）

在解放軍 結束兩天的對台圍島軍演後，據央視新聞報導，浙江海事局發布航行警告，5月27日至6月15日每日8時至18時，東海寧波象山沿海進行實彈射擊訓練，禁止駛入。

從地理位置來看，寧波象山與台灣有段距離，但這次實彈射擊訓練持續時間近三周則十分罕見。

5月23日至24日，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍 等兵力，位台島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目。

東部戰區新聞發言人李熹表示，是次軍演是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

不過解放軍上周四、五對台軍演並沒有進行火力試射等實彈演習。對此，央視特約評論員杜文龍25日在央視節目中表示，首先是這次軍演離台灣太近了。從這次演習區域看，五個點位的部署都離台灣很近，有人講「一步之遙」，有人用「幾海里」形容。

「如果在這麼近的距離上，幾乎把自己的槍頂到對方腦門上，無論打得準打不準，幾乎全可以一槍致命，所以從這個角度來看，在這種抵近式、壓迫性行動中，如果用實彈，那個效果一定很震撼。」

但杜文龍當時也表示，「放心，實彈肯定有，因為我們的演練行動一般是實兵、實裝、實彈、實爆。我想下一步隨著演練行動逐步推進，包括各種項目的需要，實彈肯定少不了。」