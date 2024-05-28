我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

黑白集／政治施壓藝人 兩岸網暴不遑多讓

黑白集
台賴清德總統（左三）對於藝人五月天、蔡依林到中國大陸開演唱會相關表態，他表示，應該給予諒解、給予體諒。（記者萬于甄／攝影）
台賴清德總統（左三）對於藝人五月天、蔡依林到中國大陸開演唱會相關表態，他表示，應該給予諒解、給予體諒。（記者萬于甄／攝影）

多位台灣藝人表態自己是「中國人」或「支持統一」，其中不乏五月天、蔡依林等天王天后，引發熱議。有人認為他們只是「被迫表態」，但也有許多網民對他們出征。但若要論政治「施壓藝人」，台灣並沒有好到哪裡去。

立法院日前肢體衝突，鍾佳濱「撲倒」陳菁徽。藝人范逸臣在臉書留言「意見不同就撲下去喔」，歌手紀曉君回文「撲了啦」。兩人同遭出征。范逸臣被迫刪文，紀曉君則道歉。此外，台灣女婿、美籍網紅「小貝米漿」調侃國會玩ＷＷＥ(職業摔角)，不僅本人挨批，妻子也遭殃，嚇得他只好刪文。

范逸臣、紀曉君和小貝米漿都沒有「批評民進黨」，只是「未支持民進黨」而已，結果都遭網暴。長期挺綠的藝人陳慕義，要范逸臣「戲演好再來說」，就迎來鄉民掌聲。可見，「小粉綠」的玻璃心，和對岸的「小粉紅」，還真是血濃於水。

在對岸發展的藝人必須對「中國」表態，本地藝人則沒有「不支持民進黨」的自由，都是兩岸對立下的受害者。受害者不限於演藝圈，整個社會皆然；若非兩岸關係惡化至此，小粉紅、小粉綠怎會如此猖狂？

「五月天」事件後，賴清德總統呼籲大家體諒藝人。如果這是真心話，那麼，曾身受網暴之苦的賴清德，先聲援被綠營支持者網暴的藝人網紅，才是真的功德一件。(轉載自聯合報)

民進黨 賴清德 臉書

上一則

馬英九維安問題 馬辦：馬習二會後 蔡英文善意停了

下一則

法務部次長：台灣藐視國會罪 比英法日罰則輕

延伸閱讀

重磅快評／逼人表忠是該被譴責，但逼人不敢不表忠呢

重磅快評／逼人表忠是該被譴責，但逼人不敢不表忠呢
53歲翻跟斗沒問題 張秀卿手遮肚：怕油噴出來濺到大家

53歲翻跟斗沒問題 張秀卿手遮肚：怕油噴出來濺到大家
范逸臣遭炎上 記者會神隱搞失聯 主辦單位道歉

范逸臣遭炎上 記者會神隱搞失聯 主辦單位道歉
藝人范逸臣諷飛撲遭出征 藍委：自由何在

藝人范逸臣諷飛撲遭出征 藍委：自由何在

熱門新聞

微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
網友討論指出「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。(記者王勇超／攝影)

不是鳳梨酥...台人去日本訪友帶什麼伴手禮？ 網建議這名產最夯

2024-05-23 20:30
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50
竹北分局女警出入護膚店，警方內部已展開調查，不過女警平時樣貌清純還不時拍反詐宣導，傳出疑缺錢下海，就連同事都十分訝異。(翻攝自YouTube )

台女警缺錢下海？傳遭自己人檢舉 調職記過處分

2024-05-20 20:25

超人氣

更多 >
林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位
在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響
1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚