商總理事長許舒博：兩岸團客開放 月底有好消息

商總27日舉行理監事及顧問頒證典禮，副總統蕭美琴(左二)與商總理事長許舒博(右二)出席。(記者葉信菉／攝影)

全國商業總會理事長許舒博昨(27)日表示，新政府上台後，產業界很希望能夠表達憂心與需求而兩岸的經貿穩定、旅遊開放非常重要，近日也積極都在溝通中；他預告，兩岸團客開放，月底可望有好消息。

商總昨日「第12屆理監事及顧問頒證典禮」，出席見證的貴賓包括副總統蕭美琴、經濟部長郭智輝、環境部長彭啟明、國發會主委劉鏡清、準海基會準董事長鄭文燦等人。

許舒博受訪表示，新政府上任，產業界希望積極與政府溝通業者的需求和憂心，尤其兩岸經貿穩定、旅遊開放非常重要；這幾天持續溝通，兩岸議題近期應會傳出好消息，希望可以增加航班、開放兩岸旅遊人數。

副總統蕭美琴與多位部會首長昨日均到場，許舒博表示，過去曾與蕭副總統是同事，有一些想法可以很直接的溝通，加上昨日還有多位部會首長到場，可以聆聽各個產業的心聲，準海基會董事長鄭文燦也表達積極促進兩岸關係。

對於兩岸旅遊的好消息是否包含開放團客，許舒博透露「可以預期，有這方面的思維，在月底之前會有好的答案。」

不過，上周大陸在台海進行軍演，是否代表兩岸缺乏善意？許舒博說，如果大家都卡在這，永遠不會有結果，台灣該做的該放的要先做，「放開了再來尋求大家彼此善意的對接，不能說鐵板一塊」。

針對賴總統率領的新政府，許舒博也拋出期待，呼籲新政府處理兩岸事務要有彈性，「求同存異」創造人民最大福祉、「工商均衡」發展，國家經濟才能全速向前。