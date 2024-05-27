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賴：藝人政治表態應諒解 馬辦：何時稱「中國人」需被原諒？

台灣新聞組／綜合27日電
大陸央視發布反台獨聲明，五月天等台灣藝人紛紛被逼表態。賴清德總統表示希望國人給予諒解。(圖／相信音樂提供)
大陸央視發布反台獨聲明，五月天等台灣藝人紛紛被逼表態。賴清德總統表示希望國人給予諒解。(圖／相信音樂提供)

大陸央視發布反台獨聲明，許多台灣藝人紛紛被逼表態。賴清德總統昨在台南受訪表示，台灣文化工作者到中國被迫政治表態不是第一次，也不會是最後一次，除感到不捨，但在他人屋簷下講什麼固然是一回事，更重要的是他們內心想什麼，國人應給予諒解、體諒。

不過，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，依歷史、民族與憲法，兩岸人民本來都是中國人，什麼時候稱「我們中國人」是件需要被原諒的事？

繼五月天、蔡依林後，歌手蕭敬騰也在社群發文表示「我是堂堂正正中國人」，引發許多台灣網友掉粉，台北市長蔣萬安對民進黨喊話說，兩岸或國內朝野間都有種「情緒動員」感覺，這是非常內耗的，他要告訴對岸及民進黨政府，如果沒有一個良好溝通對話機制，沒辦法營造一個和平穩定大環境，人民也沒辦法自由安心地往來、做自己。

也有媒體也問蔣萬安，對於五月天在北京鳥巢開唱說到「我們中國人...」，等，未來是否歡迎五月天、蔡依林到大巨蛋開唱？還是會拒絕？蔣說，台灣是一個民主自由的國家，台北市更是一個多元開放的城市，怎麼會拒絕他們來大巨蛋演出。

民眾黨主席柯文哲說，自由創作是藝術靈魂，沒有自由靈魂就不會有藝術創作，理論上應該是政治減少干預藝術表演，中國北京政府方面作為，對兩岸善意交流沒有好處，回歸正常、善意交流，每天飛機、船繞來繞去，結果又再讓別人認為脅迫台灣藝人表態，這對兩岸交流沒有幫助。

國民黨立委許宇甄認為，賴清德的就職演說激化兩岸對立，政府有責任保護人民不受傷害，並保障人民就業、生活、藝術文化表演不受干擾；大陸方面也不應逼迫藝人做政治表態，呼籲陸方克制情緒。

賴清德 民進黨 蔡依林

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